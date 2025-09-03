Detenido por robar un vehículo de Medio Ambiente en Almonte (Huelva) tras una "peligrosa" persecución

Archivo - Coches de la Policía Local de Almonte. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Almonte (Huelva) ha detenido a un hombre acusado de robar un vehículo oficial de la Agencia de Medio Ambiente en el Centro de Visitantes de La Rocina, pero este al verse sorprendido por los agentes emprendió la huida, protagonizando una "peligrosa" persecución tanto a coche como a pie.

Según ha indicado la Policía Local almonteña en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, en la madrugada de este miércoles, los agentes recibieron un aviso por el robo de un vehículo oficial de la Agencia de Medio Ambiente en el Centro de Visitantes de La Rocina, en Almonte.

Por ello, se activó un dispositivo inmediato para su localización. Al detectar el vehículo en la entrada de Matalascañas, comenzó "una peligrosa persecución a gran velocidad", con los prioritarios encendidos y constante coordinación con la Guardia Civil.

Según ha explicado desde la Policía Local, el conductor huía "de forma temeraria" dirección Mazagón, poniendo en "grave peligro" a todos los usuarios de la vía y a los propios agentes, hasta que finalmente toma dirección al antiguo camping de Matalascañas y perdió el control en una curva estrellándose con la valla del Parque Dunar.

Tras abandonar el vehículo e intentar escapar a pie, fue alcanzado y detenido por la Policía Local de Almonte, quedando a disposición de la Guardia Civil junto con las diligencias instruidas.