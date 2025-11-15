Detenidos tres tripulantes de una embarcación interceptada por la Guardia Civil en el río Piedras (Huelva)

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha intervenido en la mañana de este sábado una embarcación semirrigida en el río Piedras, procediéndose a la detención de los tres tripulantes que se encontraban a bordo.

Según ha detallado el Instituto Armado en un mensaje remitido a los medios, esta embarcación se encontraba resguardada del temporal en la zona del Terrón desde el día 13 de noviembre y al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Maritimo Provincial de la Guardia Civil, que han podido salir a navegar dadas las condiciones adversas del mar estos días, ha emprendido la huida, siendo finalmente interceptada en el río Piedras y detenidos sus tripulantes.

En el transcurso de la Operación un agente de la Guardia Civil ha caído al agua y, ante la posibilidad de que fuera arrollado por la narcolancha, se llevaron a cabo disparos intimidatorios al aire. Finalmente, el agente ha sido rescatado del agua totalmente ileso.