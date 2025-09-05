Detienen en Escacena (Huelva) a una persona buscada por doce juzgados a nivel nacional

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona a la que le constaban cinco requerimientos judiciales de averiguación de domicilio y paradero, seis de búsqueda, detención y presentación a la autoridad judicial y una de ingreso en prisión de diferentes puntos de la geografía española.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, esta persona tenía una alta actividad delictiva de estafas por internet en Cuenca, Málaga, Barcelona, Huesca, Torremolinos o Fuengirola, entre otras, lo que dificultaba su localización.

Tras recibir los requerimientos judiciales por existir la posibilidad que este individuo pudiera visitar o encontrarse en la comarca de El Condado de Huelva, los agentes iniciaron las gestiones pertinentes para su localización, logrando conocer el actual paradero que, a pesar de llevar una vida discreta para evitar la acción de la justicia, el pasado 2 de septiembre, los agentes procedieron a su detención en la localidad de Escacena del Campo (Huelva).

De este modo, tanto las diligencias instruidas y la persona detenida han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de La Palma del Condado.