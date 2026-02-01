Diputación abre la convocatoria de subvenciones para participar en el 39º Salón Gourmets 2026

Diputación de Huelva abre la convocatoria de subvenciones para participar en el 39º Salón Gourmets 2026 - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones en especie para la participación de empresas onubenses, junto a la institución provincial, en el stand institucional de la Junta en el 39º Salón Gourmets 2026, que se celebrará del 13 al 16 de abril de 2026 en Ifema-Madrid, uno de los eventos internacionales más relevantes del sector gastronómico y agroalimentario.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar la dinamización económica del territorio, facilitando la presencia de empresas del sector agroalimentario y pesquero de la provincia de Huelva en un escaparate estratégico para la promoción, comercialización y apertura de nuevos mercados, según se recoge en una nota de la diputación.

Podrán concurrir a esta convocatoria personas físicas y jurídicas, así como agrupaciones de las mismas, que desarrollen su actividad como fabricantes, productoras o capturadoras del sector agroalimentario y/o pesquero, siempre que estén dadas de alta en la AEAT y tengan su domicilio social en la provincia de Huelva.

En el caso de agrupaciones de productores primarios, deberá especificarse la comercialización y/o transformación de los productos por parte de sus socios.

El número máximo de empresas beneficiarias será de 17 y cada grupo empresarial solo podrá concurrir con una única empresa. Las entidades participantes deberán contar con todas las autorizaciones administrativas y seguros de responsabilidad civil necesarios para el desarrollo de su actividad durante el evento.

La Diputación de Huelva destina a esta convocatoria un presupuesto máximo de 80.000 euros, en concepto de subvención en especie, condicionado a la aprobación definitiva de los Presupuestos Provinciales de 2026 y a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

El procedimiento se tramita con carácter anticipado, al desarrollarse entre las anualidades 2025 y 2026.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 5 de febrero, y deberá realizarse, con carácter general, a través de la sede electrónica de la institución provincial (https://sede.diphuelva.es), accediendo al catálogo de servicios y seleccionando el apartado de Subvenciones.

Las solicitudes deberán presentarse mediante identificación digital (CL@ve o certificado digital) y acompañarse de la documentación requerida en formato PDF.

Las personas físicas también podrán presentar sus solicitudes en el Registro General de la Diputación de Huelva o por cualquiera de los medios previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, sin que se admitan solicitudes fuera del plazo establecido.

Con esta iniciativa, la Diputación de Huelva reafirma su compromiso "con la promoción del tejido empresarial onubense, apoyando la visibilidad y competitividad de los productos de la provincia en foros de referencia nacional e internacional".