La Diputación celebrará el Día de Europa con actividades institucionales y deportivas en toda la provincia

Actividades educativas en Huelva por el Día de Europa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del centro de información Europe Direct Huelva, conmemora el próximo 9 de mayo el Día de Europa con una programación especial que, bajo el signo de la participación y los valores europeos, llevará actividades institucionales, educativas y deportivas a distintos puntos de la provincia.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, los actos comenzarán el 8 de mayo con un acto institucional en la Plaza de las Monjas, entre las 11,00 y las 13,00 horas, presidido por el vicepresidente de la Diputación y la diputada de Desarrollo Local. A las 12,00 horas tendrá lugar "uno de los momentos centrales de la jornada", con el izado de la bandera europea y la interpretación del himno de Europa, en un "gesto simbólico de reafirmación del compromiso con los principios que representa la European Union".

La programación se extenderá además del 4 al 15 de mayo a diez centros de educación infantil y primaria de la provincia, donde se desarrollarán distintas actividades coordinadas por Europe Direct para acercar Europa al alumnado de forma lúdica y didáctica, a través de gimkanas, concursos de dibujo o interpretaciones musicales vinculadas al himno europeo.

Como novedad este año, la celebración incorpora también el deporte base con una iniciativa que se desarrollará los días 9 y 10 de mayo, cuando equipos cadetes e infantiles de la provincia lucirán brazaletes de capitán con la bandera de Europa en los encuentros del fin de semana. La acción se suma a la campaña #ElDeporteConEuropa, impulsada por la representación en España de la Comisión y el Parlamento Europeo para proyectar, también desde el deporte, valores como el respeto, la cooperación y el juego limpio.

Con esta programación, la Diputación refuerza su compromiso "con la difusión de los valores europeos" y acerca la celebración del Día de Europa a la ciudadanía a través de iniciativas que implican a instituciones, centros educativos y tejido deportivo de la provincia.