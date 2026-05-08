Diputación conmemora los 40 años de España en Europa con una jornada centrada en la ciudadanía y los valores

Celebración del Día de Europa en Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del centro de información Europe Direct Huelva, ha celebrado este viernes el Día de Europa con una programación institucional, educativa y deportiva centrada este año en la conmemoración del 40 aniversario de la incorporación de España al proyecto europeo.

Según ha indicado la institución provincial, la jornada ha puesto el foco en la transformación experimentada por el país y por la provincia en estas cuatro décadas, así como en los valores de cooperación, convivencia y cohesión que representa la Unión Europea.

El acto central de la celebración ha tenido lugar en la plaza de las Monjas de la capital, donde se ha desarrollado el tradicional izado de la bandera europea en un gesto simbólico de reafirmación del compromiso con ese proyecto común. Durante toda la mañana, además, ha permanecido abierto al público un stand informativo de Europe Direct Huelva sobre la celebración del Día de Europa.

La celebración ha contado con la participación del vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora; la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero; el director general de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Jaime Pérez; y la concejal delegada de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Huelva, Mariló Ponce, junto a representantes de ayuntamientos de la provincia y de distintas instituciones y entidades sociales.

Durante su intervención, el vicepresidente de la Diputación ha subrayado que el Día de Europa representa "cuatro décadas de transformación y oportunidades para nuestro país y también para la provincia de Huelva", destacando cómo el proyecto europeo "se traduce hoy en oportunidades reales para los pueblos".

Además, Zamora ha puesto en valor el impacto de los fondos europeos en la provincia, señalando que actualmente Europa moviliza en Huelva "más de 63 millones de euros en proyectos de desarrollo urbano sostenible, además de iniciativas vinculadas al empleo, el turismo sostenible, la cooperación transfronteriza y la innovación territorial". En este sentido, ha destacado el papel de la Diputación en la gestión de programas europeos y en el acompañamiento a los municipios para aprovechar esas oportunidades.

Por su parte, el director general de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Jaime Pérez, se ha congratulado por estos cuarenta años de presencia en la Unión Europea, señalando que "especialmente a Andalucía le han sentado muy bien estos cuarenta años ya que ahora, cuarenta años después, nuestra comunidad autónoma comienza a liderar la creación de empleo en Europa, a liderar la creación de actividad económica y, por tanto, empieza a desarrollarse como todos nos merecemos".

En representación del Ayuntamiento de Huelva, la concejal delegada de Infraestructura y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha manifestado sentirse "muy orgullosa" de pertenecer a Europa, asegurando que "seguiremos luchando para traer dinero a Huelva desde Europa para poner en marcha proyectos como los que tenemos ahora de la EDIL, de actuaciones en la antigua cárcel de Huelva y en la barriada de la Isla Chica, así como las obras que se están realizando en la Casa Colón, enmarcadas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)".

Uno de los ejes principales de esta edición ha sido también la dimensión educativa de la celebración. Del 4 al 15 de mayo, Europe Direct Huelva desarrolla actividades en diez centros de educación infantil y primaria de la provincia con el objetivo de acercar Europa al alumnado de forma participativa y didáctica, mediante gimkanas, concursos de dibujo e iniciativas musicales vinculadas al himno europeo.

Como novedad este año, la programación ha incorporado además el deporte base a través de la iniciativa #ElDeporteConEuropa, impulsada por la representación en España de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Durante este fin de semana, equipos infantiles y cadetes de la provincia lucirán brazaletes con la bandera europea en distintos encuentros deportivos, sumándose así a una campaña que utiliza el deporte y especialmente el fútbol como vehículo para promover valores como el respeto, la igualdad, la cooperación y el juego limpio.

La Diputación de Huelva, a través de Europe Direct, refuerza así su compromiso con la difusión de los valores europeos y con una manera de entender Europa cercana a la ciudadanía, conectada con el territorio y presente en la vida cotidiana de los municipios de la provincia.