La Diputación de Huelva abre la convocatoria del Plan HEBE Primera Oportunidad 2026 con 105 becas para jóvenes

Archivo - Acto de inauguración del curso 'Operador/a de Mantenimiento Minero' de Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del área de Desarrollo Local y Fondos Europeos, ha abierto la convocatoria del Plan HEBE Primera Oportunidad 2026, una iniciativa dirigida a facilitar la inserción laboral de los jóvenes de la provincia mediante la concesión de 105 becas para la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas y entidades con actividad económica.

La Diputación ha explicado en una nota de prensa que esta convocatoria tiene como objetivo principal favorecer el acceso al primer empleo de jóvenes cualificados, permitiéndoles adquirir experiencia profesional y mejorar su empleabilidad en un contexto en el que la falta de experiencia sigue siendo una de las principales barreras de acceso al mercado de trabajo.

Las becas tendrán una duración de tres meses, con una dedicación de 25 horas semanales, y se desarrollarán en empresas de la provincia de Huelva, incluida la capital. Además, las personas beneficiarias deberán completar una formación complementaria obligatoria a través de talleres de búsqueda de empleo, que podrán impartirse de forma presencial u online.

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años que cuenten con titulación universitaria, de formación profesional de grado superior o de grado medio, finalizada con posterioridad al 1 de enero de 2024, y que carezcan de experiencia profesional relacionada de tres o más meses. Asimismo, deberán estar empadronados en la provincia de Huelva, inscritos como demandantes de empleo y no estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento de la solicitud, entre otros requisitos.

Las 105 becas se distribuirán por comarcas de la siguiente forma: 16 en el Andévalo, 30 en la Costa Occidental, 30 en el Condado, 13 en la Cuenca Minera y 16 en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Esta distribución responde a criterios de equilibrio territorial y población, garantizando oportunidades en todas las zonas de la provincia.

El presupuesto total destinado a esta convocatoria asciende a 189.000 euros, con cargo al presupuesto de 2026 del área de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la institución provincial. La beca por persona beneficiaria tendrá una cuantía global de mil ochocientos euros, a razón de seiscientos euros mensuales brutos. Dicha cantidad cubrirá todos los gastos que origine la realización de la práctica.

Las solicitudes podrán presentarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es), mediante certificado digital o sistema Cl@ve, aunque también se contempla su presentación presencial en el Registro General o por los medios establecidos en la normativa administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 13 de mayo, por lo que, desde la institución provincial, se anima a los jóvenes a participar en este programa consolidado que, desde su puesta en marcha en 2015, ha demostrado un alto índice de inserción laboral entre sus beneficiarios.