La Diputación de Huelva acoge un homenaje a María Clauss y Óscar Toro con un ciclo sobre fotografía y periodismo

Presentación del encuentro dentro del ciclo 'Reflexionando, en torno a María Clauss y Óscar Toro'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido una nueva cita del ciclo 'Reflexionando, en torno a María Clauss y Óscar Toro', un homenaje impulsado por el Ateneo de Huelva María Clauss que recuerda la figura de la fotógrafa y el periodista, fallecidos en el accidente de Adamuz, a través de la palabra y la imagen de quienes compartieron con ellos oficio.

Durante la presentación del encuentro, según ha trasladado la Institución provincial en una nota, el vicepresidente de la institución, José Manuel Zamora, ha subrayado la dimensión humana y profesional de María Clauss, definiéndola como "una fotógrafa que convirtió su cámara en una herramienta de compromiso".

Su obra, "centrada en las personas y en las realidades que suelen quedar fuera del foco", trascendió lo visual para situarse en el terreno de la dignidad y la memoria, ha manifestado, para añadir que su legado son "imágenes poderosas y necesarias" y "la huella emocional que dejó tanto en su entorno cercano como en quienes encontraron en su mirada una forma de entender el mundo".

En ese contexto, se enmarca la participación del fotoperiodista Pablo Juliá, cuya trayectoria está ligada a algunos de los momentos clave de la historia reciente de España. Con una amplia experiencia en medios como El País, "Juliá ha defendido la fotografía como relato y posicionamiento, una forma de contar que implica decidir dónde mirar y por qué". Una visión que, ha destacado Zamora, "conecta de forma directa con la de María Clauss".

Durante su intervención en el acto, con participación del presidente del Ateneo, Antonio Rus, y conducido por el periodista Rafael Terán, Juliá ha profundizado en las coincidencias con la fotógrafa onubense, señalando que la obra de Clauss tiene puntos en común con sus propias referencias y que existe una conexión en la forma de entender el oficio entre ambos.

El fotoperiodista, actual presidente de la Real Academia de las Bellas Artes de Cádiz, ha definido el trabajo de Clauss por "su mirada profunda y su increíble capacidad de contar" y ha destacado el compromiso con una fotografía de carácter social y humanitario, "centrada en los problemas vitales de las personas y en la memoria histórica como elemento clave en la vida de los ciudadanos". En este sentido, ha reivindicado el papel del fotógrafo con una función que "va más allá de documentar". "La manera de mirar", ha apuntado, es el nexo con Clauss.

El homenaje, organizado por el Ateneo de Huelva y con la colaboración de la Diputación de Huelva, continuará en los próximos días con un programa que combina conferencias y mesas redondas. El miércoles 6 de mayo intervendrá Pepe Fernández, presidente de Médicos del Mundo España, con una reflexión sobre fotografía humanitaria.

El jueves 7 se celebrarán dos mesas redondas en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida: la primera, dedicada a María Clauss, reunirá a fotógrafos y periodistas; la segunda, centrada en Óscar Toro, contará con profesionales del ámbito periodístico y audiovisual. El ciclo concluirá el viernes 8 con la intervención de Baltasar Garzón, que abordará la relación entre periodismo, derechos humanos y memoria en contextos de conflicto.