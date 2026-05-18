Diputación de Huelva actúa en 90 kilómetros de caminos del Rocío para garantizar la seguridad y su buen estado

Visita a las actuaciones a los caminos del Rocío de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cuando las Hermandades del Rocío de la provincia de Huelva comienzan su peregrinar hasta la aldea, la Diputación, a través del área de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, ha supervisado sobre el terreno el estado de los caminos del entorno de la romería donde actúa en 90 kilómetros, con una inversión total de 180.000 euros, para "garantizar la seguridad y su buen estado durante la romería".

El vicepresidente de la Diputación de Huelva y responsable del área, Manuel Cayuela, ha visitado este lunes junto a la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almonte, Antonia Rocío Pérez, los caminos en los que la institución provincial está actuando antes de la llegada masiva de personas que lo transiten, ha indicado la institución provincial en una nota.

En el marco del Plan Romero 2026, con una inversión de 180.000 euros, la Diputación ha puesto en marcha una serie de trabajos de mejora y conservación sobre los trazados de 15 de los caminos más transitados, distribuidos en varios términos municipales, y que suman un total de unos 90 kilómetros. Estas actuaciones comprenden los términos municipales de Trigueros, Beas, Niebla, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, e Hinojos.

Según ha explicado Cayuela, las obras se han ejecutado a través de la empresa Pública Tragsa, y abarcan las zona más transitada de las hermandades, para "garantizar tanto la ida como la vuelta de todos los peregrinos se desarrolle con total normalidad y sin incidencias".

La visita ha permitido comprobar el desarrollo de los trabajos y la coordinación entre los equipos técnicos y operativos de la Diputación. Las actuaciones están encaminadas a la mejora de la transitabilidad, dado el gran número de desplazamientos y concentración de personas que se prevén durante esta semana con motivo de la romería de El Rocío.

En función de la naturaleza de la capa de rodadura se lleva a cabo la reparación de firmes y pavimentos en aquellos caminos con rodadura asfáltica, así como trabajos de explanación en los de naturaleza granular, en aquellos caminos con rodadura granular.

En los caminos Trigueros-Niebla y Tarajales se ha procedido tanto al bacheo como al reperfilado. Los de Arrayán, Villamanrique, Bodegones y Cabezudos ha sido bacheados, mientras que las actuaciones de reperfilado se han llevado a cabo en los caminos Moriscos II, Del Pino, Villalba del Alcor a Almonte, Lucena del Puerto a Almonte, Bollullos Par del Condado, Membrillo, Pista Forestal de Hinojos, Recinto Ferial de Hinojos y entorno de El Rocío --R-30, R-40 y conexiones--.

Además de realizar de la reparación y acondicionamiento, se ha realizado la correspondiente señalización provisional de los caminos en obras y la señalización de cortes en carreteras para facilitar el paso de hermandades hasta y desde la aldea del Rocío.