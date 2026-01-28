La Diputación de Huelva actúa en diferentes carreteras de la provincia por las incidencias del temporal

Un árbol caído por el fuerte viento en una carretera de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha actuando en casi una decena de carreteras entre este martes y miércoles por las incidencias generadas por el paso de las borrascas Joseph y Kristin, la mayoría de las cuales ya han sido solucionadas gracias a "la rápida actuación" de los equipos técnicos y la colaboración municipal y de distintos cuerpos.

Según ha indicado la Diputación, de las incidencias ya resueltas, se encuentra la HU-3103 Beas (Acceso a Fuente de la Corcha), la HU-8105 Almonaster (desde cruce N-435), la HU-8121 Fuenteheridos-Alájar y Camino del Embalse del Calabazar, todas ellas hubo que proceder al corte total de la calzada. Por otro lado, también está solucionada la incidencia en la HU-4100 Valverde (Sotiel-Los Pinos), con apoyo de la Guardia Civil, que provocó el corte parcial de la vía.

No obstante, se continúa actuando en la HV-5011 Camino Nerva-La Granada, ya que se ha visto afectada parcialmente por desprendimiento; y en la HU-9115 Zufre-El Castillo de las Guardas, vía que se encuentra totalmente cortada por afección a talud.

Por ello, desde la Diputación han asegurado que siguen trabajando para restablecer la normalidad "lo antes posible y garantizar la seguridad en toda la red viaria provincial".