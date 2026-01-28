La Diputación de Huelva actúa en diferentes carreteras de la provincia por las incidencias del temporal

Un árbol caído por el fuerte viento en una carretera de la provincia de Huelva.
Un árbol caído por el fuerte viento en una carretera de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 12:20
HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha actuando en casi una decena de carreteras entre este martes y miércoles por las incidencias generadas por el paso de las borrascas Joseph y Kristin, la mayoría de las cuales ya han sido solucionadas gracias a "la rápida actuación" de los equipos técnicos y la colaboración municipal y de distintos cuerpos.

Según ha indicado la Diputación, de las incidencias ya resueltas, se encuentra la HU-3103 Beas (Acceso a Fuente de la Corcha), la HU-8105 Almonaster (desde cruce N-435), la HU-8121 Fuenteheridos-Alájar y Camino del Embalse del Calabazar, todas ellas hubo que proceder al corte total de la calzada. Por otro lado, también está solucionada la incidencia en la HU-4100 Valverde (Sotiel-Los Pinos), con apoyo de la Guardia Civil, que provocó el corte parcial de la vía.

No obstante, se continúa actuando en la HV-5011 Camino Nerva-La Granada, ya que se ha visto afectada parcialmente por desprendimiento; y en la HU-9115 Zufre-El Castillo de las Guardas, vía que se encuentra totalmente cortada por afección a talud.

Por ello, desde la Diputación han asegurado que siguen trabajando para restablecer la normalidad "lo antes posible y garantizar la seguridad en toda la red viaria provincial".

