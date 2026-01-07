Diputación de Huelva apoya a casi un centenar de familias desplazadas tras el terremoto de Afganistán

Refugiados de Afganistán. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Cooperación Internacional, ha subvencionado con 25.000 euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para paliar la situación de casi un centenar de familias afganas desplazadas en situación de vulnerabilidad como consecuencia del terremoto que sacudió Afganistán a finales del pasado mes de agosto y primeros de septiembre.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el este del país sufrió la peor parte de los daños, con un número estimado de 2.200 personas fallecidas, unas 3.600 heridas y aldeas enteras destruidas. Pueblos enteros han quedado destruidos, y un mes después del terremoto se calculaba que 6.300 viviendas fueron reducidas a escombros y unas 2.100, afectadas.

Esta catástrofe añade muerte y destrucción a un país que ya se enfrenta a múltiples crisis, como una grave sequía y el retorno de millones de afganos desde países vecinos. Las comunidades han estado luchando para integrar a los 2,7 millones de afganos que han regresado o han sido obligados a regresar de países vecinos este año.

Así, desde abril, más de 478.000 afganos han retornado desde Pakistán --alrededor de 337.000 de ellos a través del paso fronterizo de Torkham, cercano al epicentro del terremoto--. La situación de vulnerabilidad se agrava aún más durante el invierno debido a las difíciles condiciones. Nueve de cada diez afganos viven en la pobreza, incluso después de más de cuatro décadas de conflicto, y el país sigue enfrentándose a una crisis económica, al aumento del desempleo y a unos servicios públicos y sistemas de apoyo social al límite de su capacidad.

Gracias a la Diputación, Acnur mejorará las condiciones de vida de 87 familias afganas desplazadas en situación de vulnerabilidad mediante la provisión de artículos esenciales de emergencia. Para ello, estas familias recibirán kits de acondicionamiento para el invierno y tiendas de campaña, fundamentales para ayudar a los hogares afectados por el terremoto a sobrevivir a las duras condiciones climáticas en Afganistán.

También al menos 87 familias desplazadas afganas recibirán los artículos no alimentarios esenciales necesarios para su supervivencia: una manta, un cubo metálico, un cubo de plástico, una lámpara solar, un bidón, un bukhari (estufa) y kits de cocina para reforzar la seguridad alimentaria de una familia que incluye una cocina de gas, un un set de utensilios de cocina.

Por último, al menos 43 mujeres y niñas desplazadas afganas recibirán kits dignidad para reforzar la higiene y bienestar de mujeres y niñas en edad reproductiva que incluye tres prendas de ropa interior y compresas.