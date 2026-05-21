Diputación de Huelva contribuye con 430.000 euros para garantizar al correcto desarrollo de la Romería del Rocío 2026

El presidente de la Diputación, David Toscano (izquierda) durante su participación en la presentación del Plan Aldea. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva aporta este año alrededor de 430.000 euros para garantizar que tanto los caminos por donde transitan las hermandades como la estancia en El Rocío a lo largo de la Romería 2026 se desarrollen con "seguridad, limpieza, salubridad y el máximo respeto al medio ambiente".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el presidente de la Diputación, David Toscano, que ha participado este jueves en El Rocío, en la presentación del Plan Aldea 2026, ha señalado que el acondicionamiento y reparación de los caminos, las actuaciones en materia de recogida de residuos, así como el dispositivo que pone en marcha el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva constituyen las tres principales líneas de acción y aportación del organismo provincial al Plan Romero y Plan Aldea de este año.

De este modo, Toscano ha señalado que para que el Rocío "sea todo lo que significa para millones de devotos, existe también un trabajo silencioso que casi nunca se ve, pero que resulta imprescindible". "Todo este esfuerzo tiene un objetivo muy claro, que los romeros se sientan atendidos, que el bienestar de los animales esté garantizado y que, una vez finalice la romería, los caminos y Doñana permanezcan en las mejores condiciones posibles", ha remarcado.

Así, desde el Área de Medio Ambiente, se desarrollan este año actuaciones por valor de más de 209.000 euros, que incluyen la recogida y el traslado diario de los residuos que se generan tanto en los caminos como en la propia aldea, la instalación de 90 cubas en 34 puntos de sesteo y pernocta --20 más que en años anteriores--, brigadas de limpieza, tratamientos preventivos frente a insectos como las garrapatas, y el reparto de 30.000 sacos reciclados con el mensaje 'Cuida tu camino'.

Este año también y como gran novedad, la Diputación ha instalado tres abrevaderos, ubicados en tres puntos por donde pasan las hermandades: Las Posadillas y el Cruce de Casa Beas, en el término municipal de Moguer, y Casa Canelo, en el término municipal de Almonte, para garantizar el aporte de agua necesaria para los animales de las hermandades que peregrinan hacia El Rocío por caminos que transcurren por la provincia de Huelva.

Igualmente, desde el Área de Medio Ambiente, según ha recordado el presidente, se ha trabajado en la limpieza de caminos, con una brigada de cinco operarios con vehículos todoterreno tipo pick-up para "garantizar la limpieza tanto en los trayectos de ida como de vuelta, adaptándose a las condiciones de cada tramo y respondiendo a las necesidades que puedan surgir durante el paso de las hermandades".

Por su parte, y a través del Servicio de Carreteras y Caminos, se han acondicionado cerca de 90 kilómetros de los principales itinerarios por los que transitan las hermandades de la provincia, con una inversión de 180.000 euros destinada a "mejorar la transitabilidad y facilitar el trabajo de los dispositivos de emergencia".

En total, son quince los caminos sobre los que se ha actuado, en los términos municipales de Trigueros, Beas, Niebla, Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, e Hinojos.

A todo ello, según ha concluido Toscano, se suma también el importante despliegue del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, cuya aportación se valora en torno a 40.000 euros y que contará con 92 efectivos de guardia en la aldea, además de retenes estratégicos y medios especializados preparados para atender cualquier incidencia.