Diputación de Huelva contribuye a mejorar la cobertura sanitaria y reforzar la nutrición infantil en Senegal

Presentación del proyecto de Cooperación directa municipalizada que se desarrolla en Senegal. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mejorar la cobertura sanitaria, reforzar la nutrición infantil, así como la sensibilización y educación ambiental son algunos de los objetivos del proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo que está llevando a cabo la Diputación de Huelva en Niomré, en la región de Louga, en el norte de Senegal, ejecutado por la Fundación Convive Cepaim, con la colaboración de los municipios de San Juan del Puerto y Valverde del Camino.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en concreto, el proyecto persigue la formación de quince matronas, el apoyo alimentario a más de cien niños de cero a cinco años en especial situación de vulnerabilidad y otras actuaciones relativas al apoyo al desarrollo productivo, medio ambiente y apoyo a la comunidad educativa.

En este sentido, el coordinador del Área de Cooperación Internacional de la Diputación, José Leñero, ha explicado que es un proyecto que pertenece a la llamada cooperación directa municipalizada, en coordinación con una ONGD y entidades locales de la provincia, "concretándose en la realización de un proyecto en un país empobrecido, actuaciones de sensibilización en los pueblos y la posibilidad de realizar un voluntariado".

"Para la Diputación de Huelva este tipo de proyectos que también se realizan con municipios de Beturia en Paraguay y con municipios de la sierra onubense en Guatemala, son de especial interés por poder colaborar en cooperación internacional con los municipios, llevar la cooperación a esos municipios y hacerlo de la mano de asociaciones que trabajan en nuestra provincia", ha abundado.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha asegurado que las instituciones públicas "no pueden relegar solamente el plano de un mundo mejor a manos de las ONG". "Tenemos que estar ahí, contribuyendo. Este es el ejemplo más claro de cooperación directa", ha señalado.

Asimismo, la alcaldesa ha detallado que es un proyecto que abandera la Diputación de Huelva, en el que contribuyen dos ayuntamientos de la provincia "desde hace muchísimos años" y, que junto con Cepaim, "se forma esa alianza que trasciende de las fronteras y le da un valor tan especial a este proyecto que se viene desarrollando en Senegal".

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Celia Ruiz, ha señalado que "la cooperación internacional refuerza valores fundamentales como la solidaridad, la justicia social y el respeto entre culturas, valores que deben estar presentes en la base de cualquier acción pública.

"Por todo ello, debemos seguir apostando por una cooperación internacional municipal sólida, coordinada y eficaz, que conecte lo local con lo global y sitúe a nuestros municipios como actores activos en la construcción de un mundo más justo y sostenible", ha remarcado.

Por último, la coordinadora provincial de Cepaim en Huelva, Lola Fernández, ha recordado que se trata de un proyecto que se viene ejecutando desde hace años y a través del cual se han construido cuatro escuelas rurales, se han potenciado cooperativas de mujeres, se ha conseguido llevar agua a algunas aldeas, y se han comprado molinos para moler granos.

En definitiva, se ha trabajado con menores y adultos, atendiendo a las necesidades que se han planteado y en coordinación con las autoridades locales. Entre los meses de mayo y agosto se realizarán actuaciones de sensibilización en los municipios de Valverde del Camino y San Juan del Puerto y, posteriormente, serán seis personas voluntarias, tres de cada pueblo, quienes tendrán la posibilidad de realizar un breve voluntariado entre los meses de mayo y octubre.