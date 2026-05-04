La Diputación de Huelva entrega 450.000 euros a una veintena de ONG para proyectos de cooperación y sensibilización

Encuentro con Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo que trabajan en la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha otorgado subvenciones por un total de 450.000 euros a 19 de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo que trabajan en la provincia, que permitirán llevar a cabo proyectos de cooperación internacional en zonas desfavorecidas de África e Iberoamérica.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en un encuentro con las entidades que han recibido las ayudas de la convocatoria de 2025, el presidente de la Diputación les ha agradecido su trabajo, "voluntario, generoso y siempre necesario".

David Toscano ha tenido un recuerdo especial para el periodista Óscar Toro, fallecido en el accidente de Adamuz, que "siempre destacó por su compromiso social y solidario". "Óscar fue una de esas personas que dejan huella, por su forma de entender la cooperación y por su manera de implicarse de verdad en todo lo que hacía", ha añadido.

Uno de los proyectos objeto de esta convocatoria pertenece a la Asociación Invisible, "entidad que él presidía y que sus compañeros han decidido seguir impulsando". "Y eso, en el fondo, es lo más importante: que su trabajo continúa y que su forma de hacer sigue viva entre nosotros".

"Detrás de cada proyecto hay compromiso, personas implicadas y una voluntad real de mejorar la vida de otros. Para la Diputación, es muy importante seguir trabajando de la mano con vosotros. Ya sabéis que en la Diputación tenéis un aliado; vamos a seguir acompañando vuestro trabajo y respaldando una cooperación basada en la solidaridad y la colaboración. La cooperación se construye así, sumando esfuerzos y apoyándonos mutuamente", ha indicado.

Tras felicitar a las asociaciones por los proyectos aprobados, ha indicado que además de cooperación internacional, estas iniciativas son una forma de fortalecer "una sociedad más consciente, más comprometida y más solidaria desde nuestra propia provincia". "Son proyectos que llegan a otros países, pero que también tienen aquí un valor añadido muy importante, porque refuerzan el tejido solidario onubense y acercan a nuestros municipios una cultura de cooperación y compromiso", ha abundado.

La concertación con los ayuntamientos o las actividades de sensibilización que las ONG impulsan en los municipios de la provincia son una muestra de ello. Este encuentro ha servido también para compartir los aspectos del Programa Operativo Anual 2026, conocer las novedades de la convocatoria y de Cooperación Directa Municipalizada, así como la concertación en materia de cooperación Internacional y qué papel pueden desempeñar las ONG junto con los Ayuntamientos.

A la convocatoria han concurrido un total de 21 organizaciones, con uno o dos proyectos según a cuántas modalidades concurriera, y tras un proceso de evaluación, han sido 19 entidades las que han obtenido subvenciones para la realización de 24 proyectos, por una cantidad global de 450.000 euros, empleándose la totalidad de los fondos previstos en las partidas presupuestarias.

Por modalidades, han sido 14 los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cooperación Indirecta, que han recibido, según lo solicitado, hasta un máximo de 20.000 euros. Tres son proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Cooperación Directa, en zonas priorizadas, junto a Entidades Locales de la provincia que han recibido hasta un máximo de 40.000 euros por proyecto. Y un proyecto es de Cooperación Internacional para el Desarrollo con Cooperación Empresarial, que ha recibido hasta 30.000 euros.

De Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global son seis proyectos, de los que tres de Sensibilización han recibido hasta un máximo de 5.000 euros por proyecto, y otros tres, proyecto de Aprendizaje Servicio, recibiendo hasta un máximo de 15.000 euros. Para concurrir a esta convocatoria es requisito tener una presencia social activa demostrable en la provincia de Huelva, siendo las beneficiarias las asociaciones con actividad en los pueblos y una importante red de personas, mayoritariamente voluntarias, comprometidas con el trabajo para fomentar la solidaridad.

Por cada proyecto aprobado, las ONG están obligadas a realizar al menos una actividad de sensibilización en un municipio de la provincia en la que se informe sobre el proyecto que se está ejecutando, lo que genera un retorno a la ciudadanía, que puede conocer qué realiza desde Diputación de Huelva con los fondos públicos destinados a este fin.

Atendiendo a la distribución geográfica de los 24 proyectos que han obtenido subvención, la zona más favorecida es África Subsahariana y el Magreb, con once proyectos a desarrollar en siete países del África Subsahariana y en Marruecos.

En segundo lugar se encuentra Iberoamérica, con siete proyectos que se desarrollarán en cinco países, continuándose la tradición americanista onubense. Y las otras seis iniciativas subvencionados se desarrollarán en municipios de la provincia de Huelva, correspondiendo a proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global.

En cuanto a los sectores de actuación prioritarios a los que se dirigen, este año la mayoría de los proyectos aprobados priorizan la atención a cuestiones de Género y Desigualdades (ODS 5) y los sectores de Crecimiento Económico y Trabajo (ODS 8, 10, 17). En segundo lugar destacan los proyectos dirigidos a los sectores de Seguridad alimentaria y Nutrición (ODS 2) y de Educación (ODS 4).

El Programa Operativo Anual (POA) 2026, incluido en el Plan Director de Cooperación Internacional 2024-2027 asciende a un presupuesto de un millón de euros para todos los instrumentos previstos. Por otra parte el Plan Provincial de Concertación Municipal, incluye por tercer año la asistencia (económica, material y técnica) a los ayuntamientos para la realización de actividades de sensibilización en al ámbito de la cooperación internacional, preferentemente de la mano de las ONGDs de la provincia.

Durante el pasado año, gracias a la Concertación, 38 entidades y ONG desarrollaron 235 actividades de sensibilización en 71 municipios y ELAs de la provincia, valorándose la experiencia como "satisfactoria o muy satisfactoria" tanto por parte de las ONG como de los Ayuntamientos.

Las ONG beneficiarias de la convocatoria 2025 son Cepaim, Solidaridad Don Bosco, Cruz Roja Española, Bomberos Unidos sin Fronteras, Cáritas Diocesana de Huelva, Fundación Europea para la Cooperación Norte Sur, Asociación Invisible, Traperos Huelva, Médicos con Iberoamérica, Iesmala, Cumbreños con Burkina, Paz y Bien, Madre Coraje, Manos Unidas, Ayre Solidario, M- Solidaria, Solidaridad Educación y Desarrollo, Crecer con Futuro y Ghanas de vivir.