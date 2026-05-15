Diputación instalará en los caminos del Rocío de Huelva abrevaderos de agua para los animales de las hermandades

Acto de entrega de 10.000 tazas metálicas reutilizables a 17 hermandades de El Rocío de la provincia de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva pondrá a disposición de las hermandades que hacen el camino del Rocío tres abrevaderos de agua para los animales con una capacidad de 25.000 litros de agua cada uno de ellos. Así lo ha anunciado este viernes el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Huelva, Arturo Alpresa, coincidiendo con el acto de entrega de 10.000 tazas metálicas reutilizables a las 17 hermandades de El Rocío de los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS).

El acto, organizado por la Diputación de Huelva en el Centro Agroexperimental de Empresas, antigua Granja Escuela, y en el que han participado la MAS y Giahsa, ha contado con la presencia también del presidente de Giahsa y la MAS, Diego del Toro, la jefa de operaciones de zona de Aqualia, Verónica Gómez, Javier Jiménez, por la Hermandad Matriz de Almonte, así como una nutrida representación de los distintos ayuntamientos y hermandades de la provincia, ha informado la institución provincial en una nota.

Con la instalación de los tres abrevaderos, ubicados en tres puntos por donde pasan las hermandades: Las Posadillas y el Cruce de Casa Beas, en el término municipal de Moguer, y Casa Canelo, en el término municipal de Almonte, se pretende "garantizar el aporte de agua necesaria" para los animales de las hermandades que peregrinan hacia El Rocío por caminos que transcurren por la provincia de Huelva.

Junto con estos abrevaderos, la Diputación también repartirá 30.000 sacos reciclados, serigrafiados con el mensaje 'Cuida tu camino' y el logotipo de la Diputación de Huelva, para facilitar la recogida de residuos durante la romería. Esta actuación representa un incremento de 2.000 sacos respecto al año pasado.

Además, y como en años anteriores, se han colocado un total de 90 cubas de ocho metros cúbicos en 34 puntos estratégicos de los caminos donde las diferentes hermandades sestean o pernoctan. Se pretende con esta actuación reducir el impacto ambiental que el abandono de residuos puede ocasionar en el medio natural. Son 20 cubas más que en los años anteriores, lo que supone un incremento de un 28% más en la disponibilidad de cubas.

También se dispone de tres cubas adicionales de gran capacidad en lugares dentro del Espacio Natural Doñana, donde la retirada de estas cubas es más complicada debido al transito de hermandades.

Desde el Área de Medio Ambiente ya se ha trabajado también en la limpieza de caminos, con una brigada de cinco operarios con vehículos todoterreno tipo pick-up para garantizar la limpieza tanto en los trayectos de ida como de vuelta, adaptándose a las condiciones de cada tramo y respondiendo a las necesidades que puedan surgir durante el paso de las hermandades.

Por último, pero "igualmente fundamental para la romería", este área de la Diputación se encarga de los tratamientos de desinsectación de caminos para "minimizar los riesgos" para la salud de los peregrinos: se realizarán tratamientos específicos en zonas de sesteo y pernocta, incluyendo puntos críticos como Posadillas, Milanillo, Casa Beas, La Torreta, El Corchito y Huerta del Hambre, además de zonas dentro de la aldea como el subsector de tráfico, el hospital de campaña y el puesto de mando.

Las 17 hermandades de El Rocío que han participado en el acto de entrega de las tazas metálicas son la Matriz de Almonte, Ayamonte, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Isla Cristina, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Punta Umbría, Rociana del Condado, Trigueros, Villalba del Alcor y Villarrasa.

El acto se enmarca en la línea de colaboración institucional que mantiene la Diputación con la MAS y Giahsa para promover un Rocío más sostenible, fomentando el uso de materiales reutilizables y la correcta gestión de los residuos durante el Camino.