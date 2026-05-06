Diputación solicita al Gobierno Central la reapertura del servicio de pasajeros de la Huelva-Jabugo-Zafra

Pleno de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Huelva ha solicitado este miércoles, a través de una moción del grupo popular, la reapertura del servicio de pasajeros de la línea férrea Huelva-Jabugo-Zafra y ha exigido al Gobierno Central el compromiso de inversiones eficaces en la provincia. En sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, el Pleno también ha aprobado otras iniciativas relativas a "mejoras" en la carretera nacional 435 y la creación de una línea de ayudas a clubes y deportistas de la provincia de Huelva.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la primera de las mociones del PP, aprobada con el apoyo de Vox y con el voto en contra del grupo socialista y de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa, insta al Gobierno de España y al Ministerio de Transportes a que adopten de "manera inmediata" las medidas necesarias para la reapertura del servicio de pasajeros en la línea Huelva-Jabugo-Zafra, "garantizando su seguridad y calidad, y estableciendo un calendario público, claro y vinculante para su restablecimiento".

En la moción, defendida por el diputado de Infraestructura, Manuel Cayuela, se recuerda que este mes de mayo se cumplen tres meses desde la interrupción del servicio de trenes de pasajeros en la línea Huelva-Jabugo-Zafra, tras los efectos de la borrasca Leonardo que provocó el corte total del tráfico ferroviario el pasado 8 de febrero.

Desde entonces, miles de onubenses han visto "cercenado un servicio público esencial sin que, a día de hoy, exista una fecha concreta para su restablecimiento". Ante esta situación, los populares exigen la comparecencia urgente del Ministerio de Transportes y Adif para informar detalladamente sobre el estado de la infraestructura, las obras necesarias, los plazos previstos y las causas que justifican la demora en la recuperación del servicio de pasajeros.

Igualmente, reclaman la "asunción de responsabilidades políticas ante la gestión de esta crisis ferroviaria", así como el "compromiso firme" del Gobierno de España para "garantizar inversiones eficaces, mantenimiento adecuado y una planificación que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse, asegurando un trato justo y digno a la provincia de Huelva en materia de infraestructuras y servicios públicos".

En la segunda de las mociones del grupo popular, aprobada por unanimidad, se solicita al Gobierno de España la mejora urgente de la carretera nacional 435, en el tramo entre Zalamea la Real y el límite provincial con Extremadura, que "al menos permita un tránsito razonable en dicho tramo, y que permita su uso sin riesgo para la ciudadanía".

En la moción se reclama también la "asunción de responsabilidades políticas ante la gestión de esta infraestructura, así como el compromiso firme del Gobierno de España para garantizar inversiones eficaces, mantenimiento adecuado y una planificación que evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse, asegurando un trato justo y digno a la provincia de Huelva en materia de infraestructuras y servicios públicos".

La N-435 también ha sido objeto de debate en la moción presentada y aprobada por unanimidad por la coalición de izquierdas. En ella se reclama la puesta en marcha de una variante desde la rotonda de Los Pinos de Valverde del Camino con el objetivo de aliviar el tráfico y mejorar la seguridad vial ante la futura actividad del proyecto minero Masa Valverde.

Según la moción, la entrada en funcionamiento de Masa Valverde implicará que 110 camiones diarios transiten por la N-435, además de por la H-4010 y la A-461, transportando el mineral hasta Minas de Riotinto para su procesamiento y posterior traslado. Este volumen de tráfico supondrá "un incremento muy importante en unas carreteras que ya están muy deterioradas".

Ante esta situación, desde la coalición se considera "prioritario" actuar en el punto "más conflictivo", como es la zona de Los Pinos, y reclaman un compromiso conjunto de la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía y el Gobierno central para diseñar y ejecutar tanto la variante como un plan de mantenimiento continuo de las principales vías afectadas.

También se ha aprobado por unanimidad la moción de Vox para estudiar la posibilidad de crear una línea específica de ayudas económicas destinada a clubes deportivos, entidades deportivas y deportistas individuales de la provincia de Huelva que, compitiendo en categorías federadas oficiales, deban desplazarse fuera de la provincia para disputar playoffs, fases de ascenso, campeonatos, fases finales o competiciones oficiales derivadas de su clasificación deportiva.

En la moción se considera que, en caso de materializarse dicha línea de ayudas, estas tengan como finalidad sufragar parcialmente los gastos derivados de la participación en dichas competiciones, bajo los criterios de la propia convocatoria, así como realizar una campaña informativa dirigida a ayuntamientos, federaciones, clubes y deportistas de la provincia para dar a conocer las posibles medidas de apoyo que se adopten en esta materia.

Además de las mociones, el Pleno de la Diputación de Huelva ha aprobado, por unanimidad, la creación y participación de la institución provincial en la asociación europea para la valorización turística de las grandes exploraciones náuticas.