Disminuyen en un 41,9% las demandas de disoluciones matrimoniales en Huelva durante el primer trimestre

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo
HUELVA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Huelva durante el primer trimestre de 2026 se situó en 174, cifra que supone una disminución del 41% respecto al mismo trimestre de 2025 (295), según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, consultados por Europa Press.
En el periodo analizado se presentaron 81 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 52,35% menos que hace un año (170). De la misma forma, no se registraron demandas de separación no consensuada, frente a las dos del año pasado. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio (83) disminuyeron en un 28,44% y las de separación, ocho, fue una más que hace un año.
En los meses de enero, febrero y marzo de 2026 no se presentó ninguna demanda de nulidad, al igual que en los mismos meses de hace un año, que tampoco registró ninguna nulidad.
En el primer trimestre de 2026 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios en Andalucía, se situó en 3.071, cifra que supone una disminución de un 14,2 % respecto al mismo trimestre de 2025. Andalucía se encuentra entre las comunidades que registraron las tasas de demandas por cada 100.000 habitantes más altas, situándose por encima de la media nacional, que fue de 42,4.
Por otro lado, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el primer trimestre del año en Huelva fueron 26, seis más que en el mismo periodo del año anterior; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 63, tuvieron un descenso muy acusado, ya que hace un año se registraron 151.
Asimismo, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas que se han presentado en el primer trimestre fueron 72, que supone un descenso del 17,24%, mientras que las no consensuadas, que fueron 81, se redujeron en un 34,7% respecto al año anterior.