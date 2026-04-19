El Dolmen de Soto de Trigueros (Huelva) recibe 1.134 visitas entre diciembre y enero tras su reapertura por actuaciones

Archivo - Dolmen de Soto de Trigueros (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS - Archivo

HUELVA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Cultural del Dolmen de Soto de Trigueros (Huelva) ha recibido un total de 1.134 visitas entre diciembre de 2025 y enero de 2026 tras su reapertura, después de que haya estado cerrado al público por intervenciones de conservación desde el 24 de septiembre de 2024 y hasta diciembre de 2025, cuando reabrió sus puertas.

Así lo reflejan los datos publicados por la Junta de Andalucía, consultados por Europa Press, que indican que en diciembre de 2025 recibió a un total de 564 visitantes y otros 570 en el mes de enero de 2026, lo que supone una ligera bajada con respecto al mes de enero de 2024 --en enero 2025 se encontraba cerrado-- cuando el número de visitantes ascendía a 643.

Por otro lado, la ciudad romana de Arucci Turóbriga recibió un total de 318 visitas en el mes de enero de 2026, lo que supone un ligero descenso con respecto a enero de 2024 (389) --cuando comenzó a ser visitable-- y a más distancia de los datos de enero de 2025, cuando recibió 473 visitas.

De otro lado, ambos espacios culturales han registrado en el año 2025 un total de 8.499 visitas. De este modo, Turóbriga recibió a 7.727 visitantes, lo que indica un importante incremento con respecto al año 2024, cuando fueron 5.684 las personas que se interesaron por conocer mejor este enclave.

En total, en 2024 ambos espacios recibieron 14.048 visitas, toda vez que hay que tener en cuenta que ese año el Dolmen de Soto estuvo cerrado algo más de tres meses, mientras que en 2025 fueron once los meses que mantuvo el cierre. Asimismo, los datos de 2025 suponen un aumento con respecto a los de 2023 --cuando los dos espacios recibieron 8.162 visitas--, empujado por el incremento de visitas a Turóbriga.

Los meses de más visitas a Turóbriga en 2025 fueron: mayo, con 1.101 visitas, seguido de abril, con 938, marzo, con 925 y octubre, con 921. Al respecto, los datos remarcan que hasta julio de 2025 tuvo un incremento de visitantes, en general, con respecto al mes con mayor dato de 2024, que fue octubre, con 994 visitas. Por contra, agosto fue el mes en el que menos personas acudieron a la ciudad romana de Aroche, que registró 242 visitas, seguido del mes de septiembre, con 438 visitas.

Con respecto a los datos del Dolmen de Soto hasta el 24 de septiembre de 2024, el monumento superó las 7.000 visitas (7.185) de forma que los meses con mayor número fueron los de mayo, con 1.179, marzo, con 1.144, y abril, con 1.011 y los que obtuvieron menos fueron precisamente el de septiembre (663) y el mes de enero (643).

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN DE SOTO

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva ha estado llevando a cabo actuaciones conservativas y de restauración en el monumento megalítico del Dolmen de Soto en Trigueros para solucionar problemas de conservación preventiva y recuperar la imagen del interior de la estructura megalítica conseguida tras su restauración en el año 2013.

Durante el segundo semestre de 2024, la Delegación Territorial encargó estudios y análisis no destructivos consistentes en una termografía infrarroja para la detección de áreas de infiltración y acúmulos de humedad, ensayos de caracterización de sales eflorecentes y el seguimiento a través de data-loggers de la evolución de los valores higrométricos. En base a los resultados obtenidos, se requirió la redacción de un proyecto de impermeabilización de la masa tumular del Dolmen de Soto.

Las obras correspondientes a este proyecto se iniciaron el 24 de septiembre y concluyeron el 10 de diciembre de ese año. Los trabajos consistieron en dotar a la masa tumular de una membrana de alta transpirabilidad (lámina USB Weld AS) que refuerza la impermeabilización del interior del dolmen.

Dando continuidad a los trabajos conservativos de 2024, la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte realizó un estudio, documentación fotográfica y análisis de los materiales pétreos y morteros para el diagnóstico de las patologías que presentaba el interior del Dolmen de Soto. El mismo ha servido de base para las actuaciones de restauración de los ortostatos del corredor y cámara del Dolmen de Soto que han estado realizando la empresa ARS NOVA Restauraciones de Bienes Culturales S.L., cuyos trabajos concluyeron el 28 de noviembre y ascendieron a casi 59.000 euros.

En total, las actuaciones llevadas a cabo en el monumento megalítico que han permitido su reapertura al público tras una inversión de algo más de 119.000 euros.

TURÓBRIGA

El enclave de Turóbriga es visitable desde 2004. Es el único yacimiento de esta tipología abierto al público en la provincia de Huelva. Está gestionado directamente por el Ayuntamiento de Aroche, quien dirige la protección, conservación y socialización.

Además de las visitas en abierto, se organizan visitas para grupos o visitas especializadas, se reciben fam trip de empresas especializadas y se colabora en eventos como las Jornadas Europeas de Patrimonio. Por otro lado, el enclave acoge cada mes de julio el Festival de Diana, unas jornadas de cultura clásica con teatro, talleres, degustaciones de productos romanos y recreaciones históricas con gran rigurosidad.

Esto ha motivado la creación de un grupo municipal de recreación histórica, bajo el nombre de Baebia Crinita, con más de un centenar de arochenos que ensayan durante meses para recrear la vida cotidiana de esta ciudad en el siglo I-II d.C.

DOLMEN DE SOTO

El Dolmen de Soto, ubicado en la finca 'La Lobita' en término municipal de Trigueros, es una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental, y es el monumento prehistórico más importante de la provincia, uno de los de mayor tamaño de Andalucía y de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de la península.

Datado entre el 3000 y 2500 a.c., el Dolmen de Soto es un monumento megalítico funerario de corredor de la Edad de Cobre. Además, forma parte de las construcciones dolménicas del occidente europeo y puede ser clasificado dentro del tipo de corredor y cámara en "V". Se halla cubierto por un túmulo y tenía un anillo perimetral de piedra que lo delimitaba.

Su estructura está conformada por una serie de dólmenes sucesivos formados por pilares como soportes verticales y losas de cubierta, todos ellos de arenisca y pizarra, y también de caliza y conglomerado de la zona, aunque de algunas de ellas la cantera más cercana se halla a unos 40 kilómetros de distancia, como en Tejada (Paterna-Escacena del Campo) y son de grandes proporciones y peso.

La propiedad del Dolmen de Soto es pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo adquirió en 1987. Declarado Monumento Nacional en 1931.