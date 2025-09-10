Dos personas ingresan en prisión acusados de cuatro delitos de robo con violencia en Almonte

Momento de la detención de uno de los tres acusados de robos con violencia en Almonte (Huelva). - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como supuestos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y se ha investigado a un cuarto como cooperador necesario en Almonte (Huelva). Además, el juzgado ha decretado prisión para dos de ellas.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, la denominada operación 'Condal 73 Azar' se inició a principios del mes de junio, al tener conocimiento de una serie de delitos de robo con violencia e intimidación, ocurridos en Almonte, que estaban creando gran alarma social entre los vecinos de la localidad.

En este sentido, los autores actuaban de forma coordinada y seleccionaban a víctimas con especial vulnerabilidad, principalmente aquellas personas que regresaban solas a sus domicilios en horarios de poca afluencia en las calles, e incluso se registró una denuncia a un menor de edad.

Los asaltantes amenazaban a sus víctimas con armas blancas u objetos contundentes, empleando incluso la violencia para ejecutar el robo, sustrayéndole de esta forma el dinero en efectivo que pudieran portar, así como cualquier otro efecto de valor.

Las investigaciones, que se han desarrollado en dos fases, permitieron a los agentes analizar el patrón que usaban los autores, logrando identificarlos y finalmente proceder a su detención, recuperando parte de los objetos sustraídos a las víctimas.

A los detenidos, le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares, siendo puestos a disposición judicial junto a las diligencias instruidas, decretando la Autoridad Judicial el ingreso en prisión de dos de ellos.

Las investigaciones que aún continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones, han sido dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almonte, en coordinación con el resto de componentes de esta unidad.

La Guardia Civil recomienda que para evitar este tipo de robos y aumentar la seguridad personal, pueden cambiar habitualmente sus rutas de destino, evitar caminar distraído con el teléfono móvil o auriculares y cuando sea posible, camine por calles principales y bien iluminadas.