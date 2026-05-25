Ecologistas en Acción insta a "reforzar la protección de Doñana" frente a incendios forestales

Incendio en Doñana, en Almonte (Huelva). - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Ecologistas en Acción ha instado este lunes a la Junta de Andalucía a "reforzar la protección de Doñana" frente a incendios forestales después de que este domingo se iniciaran dos en el Parque Nacional "cerca de la Vereda de Sanlúcar, a cinco kilómetros uno de otro", en el término de Almonte (Huelva).

Así lo ha indicado la organización conservacionista en una nota, en la que señala que el primero se inició a mediodía y el segundo por la tarde, "los dos colindantes con la Vereda de Sanlúcar", toda vez que apunta que "el del Corral de Félix fue extinguido por el dispositivo del Plan Infoca en unas seis horas" pero que el del Paraje La Algaida "sigue activo y ha quemado ya más de cien hectáreas". En total, asegura que con los dos incendios hay "más de 500 hectáreas quemadas".

Apunta la organización que Doñana es un espacio natural "singular frágil súper protegido" y que "también requiere" y así "lo hará constar" un "incremento" de los medios humanos "para la vigilancia", pues considera que "con dos decenas de agentes de medio ambiente es insuficiente, a todas luces, para vigilar, controlar y proteger las 128.000 hectáreas del Espacio Natural Doñana, 54.000 de las cuales conforman el Parque Nacional.

Ecologistas en Acción instará igualmente a la administración andaluza a "retirar los pinos secos y los restos de trabajos forestales --madera quemada principalmente--" del Espacio Natural Doñana, "invirtiendo un presupuesto suficiente en la gestión forestal integral de los ecosistemas de Doñana".

"Estamos en una comarca que ocupa año tras año el número uno en Andalucía en número de conatos e incendios, tanto en la parte de Huelva como en la de Sevilla. El año pasado ocurrieron unos 50 incendios y conatos solo en la parte de Huelva, mientras también hubo en la provincia de Sevilla en el Corredor Verde del Guadiamar, términos municipales de Aznalcázar, Puebla del Río o Isla Mayor. Y ello sin olvidar el gran incendio de Las Peñuelas que devastó más de 8.000 hectáreas de Doñana", ha recordado.

Ecologistas en Acción lamenta que "la asiduidad de los incendios se incrementa y los lugares donde se producen se amplían". "Los tránsitos en periodo de alto riesgo de incendio forestal ocurren por zonas boscosas y, en Doñana en particular, el fuego se mantiene bajo la superficie del suelo al tratarse de turberas y mucha hojarasca de pinar por tiempo indeterminado".

Asimismo, critica que "cada año se incrementan el tránsito rociero, aumentan los permisos para entrar vehículos, en vez de reducirlos", así como indica que "se acumulan muchos miles de personas que ante un incendio forestal quedarían totalmente desamparadas a merced de las llamas, no pudiendo garantizarse su seguridad por mucho dispositivo policial y ambiental que se haya desplegado".

"Las hermandades de la provincia de Cádiz iniciarán en breve su retorno por esta Vereda de Sanlúcar, hecho que, debido a que el siniestro sigue activo y hay fuertes vientos, y especialmente al mantenimiento del incendio bajo la superficie del suelo, puede suponer una temeridad en caso de llevarse a cabo", subraya la organización.

Por todo ello, remarca que "viendo los impresionantes medios trabajando" en la extinción con personal del Infoca "de varias provincias desplazadas --al menos Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva--", Ecologistas en Acción espera que "se garantice la seguridad en la vuelta de las hermandades gaditanas y se tome la decisión oficial de determinar su vuelta por la playa".

La organización ecologista señala que, una vez extinguido el incendio, solicitará al Gobierno andaluz "que se realice una investigación profunda" y que la información resultante "trascienda para que la sociedad le dé una respuesta seria y eficiente, tanto si ha sido un incidente o una negligencia, como si ha sido una persona incendiaria y delincuente, pues parece claro que no ha sido causa natural".