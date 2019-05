Un encuentro sobre 'Periodismo, deporte y técnica' abre Cursos de Verano de la sede de La Rábida de la UNIA en Huelva

Publicado 29/05/2019 16:44:28 CET

El encuentro 'Periodismo, deporte y técnica, un siglo largo de unión', que se celebrará del 2 al 4 de julio, será el encargado de abrir los Cursos de Verano de la sede de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que se celebrarán hasta el 26 de julio.

El encuentro está dirigido por Alfredo Relaño, hasta hace poco director del periódico As, y será el encargado de abrir el evento. En su intervención, dará a conocer los principios del periodismo deportivo, los que han marcado todo su discurrir como el respeto por el deporte y sus valores y el apoyo en las sucesivas tecnologías que han ido apareciendo, como la fotografía, la radio, la televisión y el mundo 'on line', ha informado la UNIA en una nota.

Además, entre los ponentes de este encuentro está Tomás de Cos, jefe de Desarrollo Digital del As, que hablará de los nuevos oficios que el mundo 'on line' propone y que no existían hace veinticinco años. También habrá dos sesiones a cargo de Julio Maldonado, 'Maldini', y Alexis Martín, 'Mister Chip', dos profesionales con la singularidad de que "han conseguido convertirse en hombres-medio". Dos especialistas "únicos" en fútbol internacional en el caso de 'Maldini' y 'Míster Chip' en estadística --pionero del big data deportivo-- que estarán moderados por Fernando Merchán.

Se presentarán dos casos de éxito colectivo en el mercado, ambos de iniciativas andaluzas. Se trata de 'El Desmarque' y 'Be Soccer', webs de nueva creación; una surgida en Sevilla y otra en Málaga, que alcanzaron rápidamente éxito. Participarán, además, Fede Quintero y Manuel Gutiérrez, respectivamente por cada una de las webs, mientras que moderará este encuentro Miguel Doña, director de SER Radio Huelva.

El exdirector adjunto del ABC de Sevilla, Manuel Capelo, y autor de un libro sobre la Transformación Digital del El Correo de Andalucía, hablará precisamente de esto último, de cómo han tenido que adaptarse los medios del 'mundo Gutemberg' a los nuevos clientes, que abandonan el papel.

Respecto a medios clásicos, aún vigentes y con menos problemas que los diarios de papel, habrá una sesión de radio a cargo de Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, y otra de televisión, a cargo de Felipe del Campo, presentador estrella de GOL Televisión, donde conduce varios programas de éxito.

Habrá también un encuentro entre los dos grandes antagonistas del momento, Tomás Roncero y Cristóbal Soria. Aún habrá una sesión más, a cargo de Gómez, director de Comunicación del Sevilla Fútbol Club, que en su doble condición de periodista de a pie de El Correo de Andalucía pasó a ejercer la comunicación el club sevillano. Por lo que se trata de un encuentro que trae hasta La Rábida los profesionales más importantes del periodismo deportivo del momento.

SOLICITUD DE BECAS HASTA 10 DE JUNIO

Para este y el resto de cursos de verano y de encuentros se pueden solicitar becas hasta el 10 de junio y se establecen tres modalidades de ayudas: de alojamiento (para las Sedes de Baeza y La Rábida) en la que la ayuda consistirá en que la Universidad proporcionará alojamiento al alumnado, en sus instalaciones propias y en habitación compartida, durante los días de duración del curso o encuentro para el que se concede.

También se otorgan de manutención (para la sede de La Rábida), en las instalaciones propias de la Universidad durante los días de duración del curso o encuentro para el que se conceda. Por último, se conceden becas matrícula para todas las sedes de la UNIA (Baeza, La Rábida, Málaga y Sevilla).

Los plazos para solicitar becas son el 10 de junio de 2019 para los cursos o encuentros que se desarrollen en la sede de La Rábida; el 20 de junio para los de la sede de Málaga; el 15 de junio para los de la sede de Baeza, y el 15 de septiembre para los de la sede de Sevilla. Además, quien lo desee puede obtener más Información en la web 'https://www.unia.es/oferta-academica/cursos-de-verano/becas-...'.