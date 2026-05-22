Estabilizado el incendio de la Cuenca Minera de Huelva

Zona del incendio en la zona de la Cuenca Minera de Huelva en la que ha trabajado durante la noche los efectivos del Infoca - INFOCA

HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Infoca han logrado estabilizar en esta pasada madrugada el incendio declarado en la zona de la Cuenca Minera de Huelva y en el que durante la tarde de este jueves se afanaban un total de seis medios aéreos y 15 terrestres.

Esta estabilización del fuego en Atalaya Riotinto Minera se ha producido concretamente a las 2,15 horas, según consta en una entrada en X del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, que ahora trabaja para su control.

El fuego ha calcinado una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo, por ello ampliaron los medios para poder controlarlo tanto por aire como por tierra, aunque desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han señalado que "no hay riesgo para la población".

Así, mientras el Infoca mantiene que el incendio se ha producido en el término municipal de Minas de Riotinto, desde la Atalaya han explicado que se ha producido en la mina, en las zonas aledañas a la presa de Cobre, en término municipal de El Campillo. Además, señala que la zona quemada es de "escasa extensión".

Hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros semipesados y otro ligero, además de un avión con carga en tierra y otro de coordinación. Por tierra, han trabajado seis grupos de bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios (Brica), un técnico de operaciones, una agente medio ambiente y cuatro camiones autobombas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Minas de Riotinto han indicado que la alcaldesa, Rocío Díaz, y la primera teniente de alcaldesa, Carla Remesal, se desplazaron al lugar y han mantenido contacto con los responsables de la emergencia.