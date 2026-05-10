Un estudio de la UHU investiga sobre el origen de la metalurgia y revela sistemas tecnológicos con más de 5.000 años

Imagen del catedrático de Prehistoria Francisco Nocete. - UHU

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) vuelve a situarse en la élite de la investigación internacional con la publicación de un trabajo del profesor doctor Moisés Rodríguez Bayona, del Área de Prehistoria, en Journal of Archaeological Science, una de las revistas científicas de mayor impacto mundial en el ámbito de la Arqueología (Q1).

La publicación en esta revista, caracterizada por sus exigentes procesos de revisión, constituye "un reconocimiento al alto nivel de calidad, rigor metodológico y relevancia científica del estudio", según ha explicado la institución académica en una nota.

El artículo, firmado junto al catedrático de Prehistoria Francisco Nocete, quien desarrolló su carrera durante más de tres décadas en la UHU y falleció recientemente, tiene además un profundo valor simbólico y personal.

Rodríguez Bayona ha querido rendir homenaje a quien fuera su maestro, colega y referente intelectual, destacando su papel clave en la consolidación de una línea de investigación innovadora en arqueología prehistórica.

Nocete fue, asimismo, el impulsor del grupo de investigación MIDAS III MILENIO A.N.E., desde el que se promovió la integración de técnicas arqueométricas en el análisis arqueológico, apostando por una mayor autonomía científica de la disciplina.

La investigación se centra en el estudio de la metalurgia prehistórica en el III milenio a.n.e., abordando de forma detallada las técnicas de producción de productos metálicos en las primeras sociedades complejas del sur de la península ibérica.

A través del análisis de procesos como la fundición, la forja o el recocido (tratamientos termo mecánicos), el trabajo reconstruye las chaînes opératoires (cadenas operativas) empleadas en la fabricación de herramientas y útiles como cuchillos, hachas o punzones prehistóricos.

Asimismo, la UHU ha detallado que uno de los pilares del estudio es la construcción de un amplio y sólido corpus analítico, considerado el más completo hasta la fecha para este periodo en la península ibérica en términos de estudios metalográficos.

Este conjunto de datos integra evidencias procedentes de yacimientos del suroeste peninsular, especialmente en Huelva, el sur de Portugal o Sevilla, y ahora del Valle del Alto Guadalquivir, ampliando así el marco geográfico de análisis.

Entre todos ellos sigue destacando el enclave de Cabezo Juré (Alosno, Huelva), que cuenta con las evidencias más antiguas de producción metalúrgica documentadas en la región, datadas en torno al 3.100 a.n.e.

Los resultados obtenidos cuestionan de manera directa el modelo tradicional que ha dominado la interpretación de la metalurgia prehistórica durante décadas. Según esta visión clásica, las primeras comunidades metalúrgicas se caracterizaban por una tecnología simple, escasa especialización y dependencia de influencias externas, particularmente de pueblos colonizadores como el de los fenicios.

Sin embargo, el estudio demuestra que, más de mil años antes de la llegada de estos grupos, ya existían en el sur peninsular sistemas de producción metalúrgica altamente desarrollados, con un notable dominio técnico, uso de infraestructuras específicas como hornos, crisoles o toberas, y una clara organización espacial y social del trabajo.

Además, esta investigación introduce un enfoque innovador al identificar la existencia de "ciclos de trabajo" complejos en la producción metalúrgica, frente a la idea previa de procesos lineales y simples.

Esta propuesta permite explicar de manera más precisa la sofisticación técnica observada en los productos metálicos prehistóricos, así como los niveles de control y tendencia a la estandarización alcanzados en su fabricación.

No obstante, una de las principales aportaciones del estudio radica en su reinterpretación global del fenómeno metalúrgico. Lejos de sustituir un modelo por otro, la investigación plantea la coexistencia de distintos sistemas de producción: desde prácticas domésticas a pequeña escala hasta formas intensivas y especializadas.

Esta visión rompe con los enfoques dicotómicos tradicionales y propone una lectura más compleja y dinámica de las sociedades prehistóricas, incorporando variables sociales, económicas y antropológicas como la transmisión del conocimiento técnico.

En este sentido, el trabajo no solo aporta avances en el plano tecnológico (arqueometría), sino que también contribuye a una mejor comprensión de las estructuras sociales y económicas de las comunidades del III milenio a.n.e, abriendo nuevas líneas de investigación en torno a la organización del trabajo, las relaciones de poder y el desarrollo de las primeras formas de complejidad social.

Con esta publicación, la Universidad de Huelva refuerza su posición como referente en investigación arqueológica y prehistórica, consolidando una trayectoria científica que combina innovación metodológica, proyección internacional y compromiso con la generación de conocimiento crítico sobre el pasado.