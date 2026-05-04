Evacuado al hospital al verse afectado por la inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Nerva (Huelva)

Hospital de Riotinto (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

NERVA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 45 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio declarado en una vivienda en Nerva (Huelva), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Según señala, minutos antes de las 10,30 horas, el teléfono 112 ha atendido un aviso que alertaba del incendio en una casa situada en la calle Lepanto, en el que solicitaban además asistencia sanitaria para una persona afectada.

De este modo, de inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Consorcio Provincial de Bomberos y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios ha atendido y evacuado al Hospital comarcal de Riotinto al varón, que ha resultado afectado por inhalación de humo. Por su parte, fuentes del consorcio informaron de que efectivos de los bomberos extinguieron el incendio.