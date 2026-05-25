Evacuados al hospital dos heridos por el incendio de un coche en un garaje subterráneo de Huelva

Archivo - Fachada del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 78 años de edad y un hombre de 25 años han sido evacuados al hospital tras resultar afectados por el incendio de un coche registrado en la madrugada de este lunes 25 de mayo en un garaje subterráneo de Huelva capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El fuego se ha producido sobre las 03.45 horas cuando los vecinos han alertado de la presencia de humo y llamas en el interior de un aparcamiento en los sótanos de un edificio residencial de nueve plantas en la calle Valdelarco.

En el lugar del siniestro han intervenido efectivos de Bomberos de Huelva, junto con agentes de Policía Local y Nacional.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha evacuado al hospital Juan Ramón Jiménez a una mujer de 78 años y a un hombre de 25, además de atender en el lugar a una mujer de 60.