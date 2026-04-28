Un fallecido por heridas de arma blanca durante una reyerta en Lepe (Huelva)

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Lepe. - AYUNTAMIENTO DE LEPE. - Archivo

LEPE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido en la madrugada de este martes por las heridas provocadas con un arma blanca tras una reyerta en Lepe (Huelva), según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en un comunicado.

En este sentido, el consistorio ha señalado que las fuerzas de seguridad del Estado están llevando a cabo las investigaciones y actuaciones pertinentes en relación a este triste suceso.

Desde el Consistorio lepero se reitera a la Subdelegación del Gobierno "la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana en el municipio de Lepe, para evitar que se repitan actos delictivos como este".