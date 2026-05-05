Un fallecido y un herido grave en Ayamonte (Huelva) en el choque de cinco vehículos en la A-49

Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico.
Archivo - Unidad de Guardia Civil de tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 5 mayo 2026 8:15
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HUELVA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida con pronóstico grave en una colisión entre cinco vehículos en la autovía A-49 a su paso por Ayamonte (Huelva).

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro mortal se ha producido sobre las 22,03 horas de este pasado lunes cuando numerosos conductores han alertado del accidente a la altura del kilómetro 131.

Al lugar de los hechos han acudido efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Los servicios sanitarios han evacuado a un hombre de 35 años al hospital Juan Ramón Jiménez, al tiempo que han certificado la defunción de otra persona de la que no ha trascendido hasta el momento su identidad.

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