Familiares del desaparecido en Aljaraque (Huelva) muestran su "precupación" y agradecen a los voluntarios su ayuda

Batida de búsqueda este martes del hombre desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ALJARAQUE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La familia de Manuel Valle, el hombre de 79 años desaparecido desde el pasado viernes en Aljaraque (Huelva) han mostrado su "incertidumbre y preocupación" tras varios días sin conocer su paradero y han agradecido la ayuda de los vecinos que se han presentado voluntarios en la batidas que se están realizando para dar con él, un total de tres con la que se está llevando a cabo en la tarde de este martes. En las mismas, según ha indicado el alcalde, Adrián Cano, están participando entre 50 y 80 personas "cada vez que se convoca".

Aljaraque sigue en vilo ante la ausencia de noticias de su vecino del núcleo de Corrales, en paradero desconocido, y las batidas, que se están realizando por diferentes puntos de la localidad, cuentan con de vecinos y voluntarios, miembros de la Guardia Civil, de la Policía Local y de Protección Civil de Huelva, Palos, Aljaraque, Moguer, Lepe, Gibraleón y Punta Umbría, en un dispositivo que este martes supera las 70 personas.

Antes de iniciarse la nueva batida --a las 16,00 horas--, el hermano del desaparecido, Enrique Valle, ha manifestado en declaraciones a los medios que el hermano "por las mañanas estaba bien, lúcido, perfecto, pero por las tardes, tenía ciertas cosillas raras" y "se venía al departamento de Urbanismo porque decía que tenía un coche en Gibraleón, y se iba otra vez para su casa".

Asimismo, ha explicado que Manuel Valle toma bastante medicación por diversos problemas médicos, por lo que no podía "andar muchos metros" ya que, además, tiene "un problema en las rodillas", así como ha explicado que la zona desde donde se ha iniciado la batida, el Edificio de Urbanismo --antigua estación de Corrales-- era a la que se había habituado a ir desde hacía unas dos semanas, pero que "nunca había desaparecido".

Finalmente, ha señalado que "la preocupación va en aumento" porque no saben "lo que ha podido ocurrir" y la "incertidumbre" con la que la familia está abordando esta desaparición, y ha agradecido el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local de Ajaraque, que trabajan en su búsqueda desde el primero momento, así como la del Ayuntamiento y de los vecinos del término municipal de Aljaraque, amigos y voluntarios que están participando en la búsqueda.

Por su parte, el alcalde de Aljaraque ha destacado que se le busca desde el viernes "por todos los lugares que de alguna forma se entendía que ha podido estar" y que esta es la tercera batida con vecinos, aunque "hasta ahora no está dando frutos, que es lo que se desea, encontrar a Manuel bien, evidentemente", toda vez que ha agradecido la labor de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, y de "todas las personas" que están ayudando en su búsqueda para "encontrarlo bien, que es lo que se pretende".

De la misma manera, ha subrayado que el pueblo "ha respondido y está acompañando, que es lo que se pretende" a las convocatorias que ha realizado la familia para salir en su búsqueda y eso ayuda, "siempre siguiendo las recomendaciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que entienden estas cuestiones".

Cano ha explicado que este martes se va a realizar por la misma zona de Corrales donde "ya se hizo el domingo" y que es "la zona más cercana a donde él vivía, donde alguna vez había paseado, que se conoce como es la Antigua Estación", toda vez que ha señalado que la última información de la que se dispone sobre él es que se le había visto "cerca de su vivienda".

Finalmente, ha subrayado que se está haciendo un despliegue "importante de medios todos estos días", con agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico de la Guardia Civil y "se está barriendo la zona por los distintos lugares donde se cree que ha podido estar" aunque aún "no han sido exitosas las búsquedas hasta el momento" pero espera "que lo sea".

EL DISPOSITIVO

El dispositivo de búsqueda y localización fue activado el viernes en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia, indicó la Guardia Civil.

Asimismo, el domingo los efectivos trabajaron de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

Este lunes el dispositivo contó también con agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, así como también contó con agentes de Policía Local de Aljaraque y voluntarios.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que Manuel Valle tiene 79 años, mide 1,65 metros, aproximadamente, y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.