'Fantasía Colombina', cartel oficial del Carnaval Colombino 2026 en Huelva

Presentación del cartel oficial del Carnaval Colombino 2026. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes la presentación del cartel ganador del Carnaval Colombino 2026. Un tradicional acto que marca el inicio de la cuenta atrás para vivir esta fiesta en la capital y donde se ha dado a conocer que 'Fantasía Colombina', obra del onubense Andrés Damota, será el cartel oficial de esta nueva edición del carnaval onubense gracias a los 493 votos del público.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado al ganador "quien ha presentado un cartel que nos arranca una sonrisa y que representa a la perfección el espíritu de nuestro carnaval: divertido, cercano y profundamente onubense".

Tal y como ha explicado la alcaldesa, la obra representa el monumento a Cristóbal Colón, en la Punta del Sebo, con antifaz, acompañado de un choco que le ofrece un pito de caña, con el Gran Teatro y el Muelle del Tinto al fondo, "una imagen fresca, simpática y cargada de simbolismo, que refleja el carácter risueño, creativo y festivo del Carnaval Colombino".

Dicho cartel ha sido elegido por votación popular entre seis obras previamente seleccionadas por un jurado profesional. A su vez, la primera edil ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Huelva seguirán trabajando "codo con codo con la FOPAC, con las peñas y con todos los carnavaleros y carnavaleras para que el carnaval siga creciendo, manteniendo sus raíces y mirando al futuro con ambición e ilusión, porque el carnaval no es solo una fiesta, es cultura popular, es identidad, es talento, es crítica, es humor y es convivencia".

Por su parte, el ganador del concurso ha agradecido el apoyo del público, y ha señalado que es "una alegría inmensa por poder representar las fiestas de tu ciudad, en este caso el carnaval, una fiesta donde soy partícipe con mi comparsa".

Sobre la obra, el autor ha explicado que ha querido representar una fantasía, "donde el monumento de la Fe Descubridora cobra vida y se quiere adueñar de los carnavales, siendo el alma de la fiesta; y en el que también está el Gran Teatro como protagonista, el lugar donde laten las coplas cada noche en nuestro carnaval".

"Sobre sus manos descansa el Muelle del Tinto, un símbolo significativo de nuestra ciudad, y junto a ellos el tradicional choco, que tiene un velo negro y unas lágrimas negras que significan el fin del carnaval, que no es otro que la quema del choco, tratando de hacer referencia en el cartel del principio y del final del carnaval, de todo lo que engloba a nuestra fiesta", ha continuado al autor.

Tras el anuncio de los pregoneros y con el cartel del Carnaval ya presentado, el Carnaval Colombino 2026 ya ha comenzado oficialmente la cuenta atrás. Un carnaval que ya tiene fechas marcadas en el calendario, ya que del 8 al 12 de febrero se celebrará el concurso de agrupaciones en el Gran Teatro; y los días 13, 14 y 15 de febrero se vivirá el carnaval de calle, llenando Huelva de coplas, disfraces, alegría y participación.