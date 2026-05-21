El Festival de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva) presenta el cartel anunciador de su XIX edición

Presentación del cartel aunciador del XIX Festival de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum. - MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum (Huelva) ha dado a conocer este jueves el cartel anunciador de su decimonovena edición, obra realizada por la artista isleña Mari Carmen Pichardo.

Según ha indicado la Mancomunidad de Islantilla en una nota, el acto ha tenido lugar en el Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra y escenario de sus principales actos. La autora del cartel ha destacado que ha querido "rendir homenaje" a algo con lo que ha tenido un vínculo "muy personal" desde su infancia, como es el cine, ya que su abuelo y su padre "fueron el alma del antiguo Cine Gran Vía" y siempre estuvo desde niña "rodeada de rollos de películas, carteles y entradas de cine".

En su exposición, la autora del cartel estuvo arropada por el vicepresidente ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla y primer teniente de alcalde de Isla Cristina, Francisco Zamudio, y por la teniente de alcalde delegada por el Ayuntamiento de Lepe en la entidad mancomunada, Mariana Otero, quienes intervinieron en representación de ambos consistorios, organizadores de la muestra; así como por el director de Festival, Esteban Magaz.

Zamudio ha agradecido a Pichardo "que haya aceptado y que haya acertado con esta magnífica obra, que resumen a la perfección lo que representa Islantilla y su entorno, a la vez que está repleta de guiños a un lugar tan querido por los isleños como fue durante tantos años el Cine Gran Vía".

Por su parte, Mariana Otero, ha valorado "muy positivamente" que "Islantilla haya conseguido atraer este año a 1.160 títulos procedentes de 52 países de los cinco continentes para competir en su Sección Oficial, lo que viene a significa que este Festival continúa proyectando la imagen de este enclave a todo el mundo".

El director del Festival, Esteban Magaz, ha destacado de la autora del cartel "su implicación con el papel de la mujer en el arte, ya que en su faceta como ilustradora y como profesora de música, está dedicando parte de su trabajo a poner en valor la aportación de tantas y tantas compositoras a lo largo de la historia".

Finalmente, Mari Carmen Pichardo ha descrito más en detalle su trabajo resaltando que, entre otros elementos, ha querido incluir "el camaleón como especie representativa del entorno, esas espigas tan características de las dunas, el océano, las naranjas como un toque de colorido, y cómo no, la luna, una luna blanca de fondo que también forma parte de mi estética".

Pichardo ha referido también a la mujer protagonista del cartel como una alusión a lo que es el cine para ella, "una oportunidad de salir de la vida cotidiana para sumergirte en otros mundos, lo cual me parece fascinante".

La artista isleña es profesora de piano e ilustradora. Compagina su labor docente en conservatorio con un proyecto artístico personal en el que une música, ilustración y narrativa visual. Su obra, realizada principalmente en acuarela y técnicas digitales, se centra en la creación de imágenes inspiradas en el mundo de la música y en la recuperación de compositoras históricas poco reconocidas, con el objetivo de acercar sus figuras al público desde una mirada artística y contemporánea.

Ha colaborado en diversos proyectos culturales y artísticos de carácter nacional e internacional, desarrollando ilustraciones para iniciativas relacionadas con la música y la creación visual contemporánea, además de participar como ilustradora en un cuento infantil. El Festival de Islantilla, en su decimonovena edición, continúa apostando por traer el mejor cine a los espectadores ofreciendo sesiones gratuitas de cortometrajes y largometrajes durante los meses de verano bajo la luz de la luna estival.

Las proyecciones continuarán siendo, como en años anteriores, en el Patio Central del Centro Activo de Islantilla ubicado en la avenida de Río Frío, convertido en una excepcional sala de cine al aire libre.