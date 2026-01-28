Finaliza un nuevo curso de 'Aplicador de productos Fitosanitarios nivel básico' del Ayuntamiento de Palos (Huelva)

Alumnos del curso 'Aplicador de productos Fitosanitarios nivel básico' de Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Una veintena de trabajadores del Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva), pertenecientes a los servicios municipales de obras, limpieza y jardinería, han completado con "éxito" el curso formativo de 'Aplicador de productos Fitosanitarios nivel básico'.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, con una duración de 25 horas e impartido por una profesora especializada en la materia, los alumnos han adquirido diversos conocimientos relacionados con la descripción y clasificación de plagas, preparación y aplicación de fitosanitarios, seguridad y riesgos de estos productos, así como buenas prácticas ambientales o primeros auxilios.

En este sentido, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, acompañada por la concejal de Desarrollo Local, Gema Domínguez, era la encargada de entregar a los trabajadores los diplomas acreditativos que avalan su formación y de felicitarles por su esfuerzo.

"Ofrecemos a nuestros vecinos la oportunidad de poder mejorar su formación laboral e incluso la de reciclarse en este sector tan complejo. Debemos dotarles de las herramientas necesarias para que estén actualizados y puedan ejercer su labor de una mejor manera o aspirar a un mejor futuro, siempre de la mano del Ayuntamiento de Palos de la Frontera", señaló la alcaldesa durante la entrega.

En este sentido, el objetivo del Plan de Formación Continua en el que se engloba este curso es, principalmente, aumentar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la profesionalización y cualificación laboral. De esta manera, se favorece la integración de los colectivos más vulnerables, como los parados de larga duración, a los que se facilita el acceso al mercado laboral y, con ello, se mejora su integración dentro de la comunidad.