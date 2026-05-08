Fundación Atlantic Copper organiza la XI Carrera Infantil 'Kilos por KM' a beneficio del Banco de Alimentos de Huelva

Presentación de la XI Carrera Infantil ‘Kilos por KM’. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper (FAC) ha presentado esta mañana la XI edición de la Carrera Infantil 'Kilos x Km', un encuentro deportivo y solidario que se celebrará el próximo 30 de mayo en el Paseo de la Ría a beneficio del Banco de Alimentos.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, organizada por la FAC en colaboración con el Club Onubense de Atletismo y el Club Maratón Huelva, cuenta con la participación del Puerto de Huelva, Holea, Fresón de Palos, Fundación MAS, Quirón Salud Huelva, AIG, Impresur y Cruz Roja.

La prueba requiere a cada participante de, al menos, tres kilos de alimentos no perecederos para su inscripción. La carrera infantil se consolida como una de las actividades de la Fundación impulsando la participación de familias y centros escolares en esta jornada solidaria.

En este sentido, la FAC ha reforzado la difusión entre más de 40 centros educativos y deportivos de Huelva, para dar a conocer la prueba en las escuelas e invitar a su alumnado a participar. Aquel centro que logre el mayor número de inscripciones contará con un premio en metálico para gastos en material académico.

Como novedad, la prueba contará con un embajador, el atleta onubense Zakaria Boufaljat, que acompañará a los participantes a la prueba y dedicará un tiempo a divulgar entre los pequeños los valores de la solidaridad, el esfuerzo y la constancia, a través de esta actividad deportiva.

"Cuando acercamos el deporte a la infancia desde valores como la generosidad y el compromiso social, estamos sembrando mucho más que hábitos saludables: estamos cultivando personas solidarias, conscientes y comprometidas con su entorno. Vincular esta actividad emblemática de nuestra Fundación con el Banco de Alimentos convierte para sus participantes cada gesto, en un aprendizaje y cada esfuerzo, en una oportunidad de ayudar a otros", ha afirmado la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca.

Además, la directora ha puesto en valor la oportunidad de disfrutar en familia de una jornada que "educa, une y transforma". La carrera está dirigida a menores de edad, nacidos entre 2015 y 2022 ambos inclusive, y combina deporte y solidaridad, ya que hay que entregar al menos tres kilos de alimentos no perecederos por persona para inscribirse se donan al Banco de Alimentos.

Las inscripciones a la carrera infantil pueden realizarse online. La recogida de dorsales, momento en el que se efectuará la entrega de los alimentos no perecederos, tendrá lugar en las inmediaciones del Muelle del Tinto (Paseo de la Ría), a partir de las 9,30 horas del mismo día.

Además, la organización de 'Kilos x Km' han establecido un espacio en el Centro Comercial Holea para este mismo fin, el viernes 29 de mayo de 16,00 a 21,00 horas. La prueba comenzará a las 10,30 horas y se dividirá en cuatro categorías: Pitufos, para niños y niñas nacidos entre 2021 y 2022; Sub-8, para quienes hayan nacido entre 2019 y 2020; Sub-10 (2017-2018) y Sub-12 (2015-2016).