Fundación Caja Rural del Sur refuerza su apoyo a la DOP Condado de Huelva en promoción e investigación

Firma del convenio entre la DOP Condado de Huelva y Fundación Caja Rural del Sur. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ha renovado su colaboración con la Denominación de Origen Protegida (DOP) Condado de Huelva para seguir impulsando la promoción y la investigación en el sector vitivinícola onubense.

El acuerdo ha sido suscrito por los presidentes de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vinagre del Condado de Huelva, Vicente Pérez García de Prado, y de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, acompañados por el secretario del Consejo Regulador, Antonio Izquierdo, ha indicado la fundación en una nota.

Con esta firma, la fundación reafirma su "compromiso" con los vinos y vinagres de calidad, así como con las iniciativas que contribuyen a la modernización del sector y a la puesta en valor del trabajo de los viticultores. Esta colaboración permitirá continuar desarrollando acciones de promoción y proyectos de investigación que se vienen llevando a cabo desde hace años.

Además, el convenio contempla el apoyo a actividades formativas y campañas impulsadas por el Consejo Regulador, con especial atención a la modernización agraria, el desarrollo rural y la elaboración de estudios técnicos. También se facilitará el uso de los centros culturales de la Fundación para la organización de iniciativas divulgativas.

Ambas entidades han destacado la relevancia de esta colaboración histórica, que se mantiene desde la creación de ambas organizaciones y que continúa generando valor para el territorio.

Actualmente, las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y la Indicación Geográfica Protegida Vino Naranja del Condado de Huelva cuentan con un viñedo de aproximadamente 2.050 hectáreas, con predominio de variedades blancas, entre las que destaca la uva Zalema, autóctona de la zona.

Este viñedo se distribuye en 18 municipios de la provincia de Huelva y está vinculado a 25 bodegas y cooperativas, consolidando a la comarca como un referente en la producción vitivinícola andaluza.