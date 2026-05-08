García (Adelante) señala que "perseguir el narcotráfico no debería costar vida" tras la muerte de dos agentes en Huelva

El candidato por Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha mostrado sus condolencias por el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la mañana de este viernes tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

En una publicación en su cuenta oficial en la red social X, García ha asegurado que "perseguir el narcotráfico no debería costar la vida", al mismo tiempo que ha mostrado su pésame.

"Lamentamos la muerte de los dos guardias civiles en Huelva. Perseguir el narcotráfico no debería costar vidas. Damos nuestro más sentido pésame a sus familiares. Ningún trabajador debería perder su vida en su puesto de trabajo. Son muchas víctimas ya en Andalucía", ha señalado en su mensaje recogido por Europa Press.

Hay dos agentes más que se encuentran heridos, uno de ellos también de gravedad y otro leve. Desde la Benemérita han lamentado el fallecimiento de los compañeros y han deseado "una pronta recuperación" a los heridos.

La Junta de Andalucía ha decretado luto oficial para este sábado. Por el momento desde Adelante mantienen su agenda de campaña que incluye un acto público este viernes en Cádiz y otro mitin en Málaga este sábado al mediodía.