Gaviño (PSOE) insiste en que sería "un honor" ser alcaldable pero "lo tiene que decidir el partido"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha insistido en que sería "un honor" ser el candidato de su formación a la Alcaldía de la capital, pero es "una decisión del partido y de los compañeros".

A pregunta de los periodistas, y a menos de un año de la convocatoria de las elecciones municipales, Gaviño ha insistido en que ser alcaldable de la ciudad "llena de alegría, de ilusión" y es "una responsabilidad que bienvenida sea cuando pueda tocar la oportunidad", pero "si no, lo que toca es trabajar al lado de quien le toque esa responsabilidad".

"Yo no soy una persona ajena a Huelva, soy nacido, criado y he estudiado aquí, y trabajo y vivo en Huelva desde hace ya muchos años. Además, he sido concejal cuatro años y para mí fue un honor, y tener cualquier cargo de responsabilidad de trabajar directamente con mi ciudad. Es un honor, lo he tenido en distintas responsabilidades y he dejado mi trabajo aportado ahí, por lo que si llega esa oportunidad en el futuro porque mis compañeros, en el tiempo que es oportuno y en el procedimiento que está marcado por nuestro partido, así lo deciden pues asumiría el reto", ha señalado.

Por otro lado, preguntado por las informaciones arrojadas por algunos medios sobre una "dimisión en bloque" para su entrada en el Ayuntamiento de Huelva como concejal, Gaviño ha señalado que "no entiende el concepto en sí mismo" y ha insistido en que los asuntos del Partido Socialista "se debaten en la agrupación, en asamblea y en los órganos de dirección".

"Lo que son comentarios y bulos, como usted entenderá, pues no vamos a entrar en eso. Respeto absoluto a lo que quiera comentar y decir la gente, pero nada que decir al respecto", ha subrayado.

No obstante, ha mostrado su sorpresa porque "las dimisiones o renuncias futuribles sean focos de atención mediático", ya que hace una semana "hubo tres personas de la lista del Partido Popular para que entrara en el Ayuntamiento de Huelva Antonio Garrido como concejal y nadie ha comentado esas renuncias". "Parece ser que esas no eran interesantes y eso sí son hechos consumados", ha abundado.

Por ello, ha señalado que "por respeto a las decisiones que se toman en los órganos de dirección", no entran a "hacer ninguna valoración", toda vez que ha remarcado que ahora están centrados en "trabajar", ya que "hay un verano que afrontar, y el resto de mejorar después de los resultados de las autonómicas". "Es lo que nos competía, el aprender porque no hemos sacado los mejores resultados que queríamos y crecer con moción política. Y estamos volcados sobre todo con la gente".