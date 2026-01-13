Gobierno y Ayuntamiento de Almonte (Huelva) se reúnen el miércoles en Madrid para buscar soluciones para Matalascañas

Imagen de los daños ocasionados por la borrasca 'Francis' en Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) mantendrán este miércoles, 14 de enero, una reunión en las instalaciones del Ministerio en Madrid para tratar una solución "definitiva" a los problemas de erosión en el litoral de Matalascañas, después de que la borrasca 'Francis' generara importantes daños desde el pasado 3 de enero en el paseo marítimo e instalaciones cercanas, por lo que incluso tuvo que ser desalojado un edificio por "riesgo de colapso", que fue evaluado técnicamente por la UME.

El Ayuntamiento considera que esta reunión es "clave" para abordar la "grave situación" que atraviesa el litoral de Matalascañas y subraya que el objetivo en este encuentro será trasladar "con claridad" la situación "de angustia" que se vive en el núcleo costero, "tanto por parte de los vecinos como de los empresarios que desarrollan su actividad en la zona", así como por la propia administración local, "superada por un problema que viene reconocido como una catástrofe natural".

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, anunció que el Ayuntamiento realizaría obras para la reparación de tramo de paseo marítimo de Caño Guerrero --zona más afectada--, que ya han salido a licitación por valor de 732.000 euros, y el pasado 7 de enero realizó una "primera valoración" de la afectación de infraestructuras "por metro" por la que estiman que "aproximadamente se precisarían en torno casi a nueve millones de euros para restaurar lo que ha desaparecido" en cuanto a la "parte de protección".

Al respecto, el primer edil almonteño apuntó que estaba afectado "en torno a un kilómetro y medio de costa" --Almonte cuenta con 56 kilómetros de costa con cuatro de ellos construidos--, donde "puede haber, aproximadamente, entre 50 a 60 inmuebles, algunos de ellos de carácter colectivo" por lo que "estaríamos hablando de a lo mejor miles de personas afectadas".

El Ayuntamiento de Almonte llevaba meses pidiendo al Gobierno una intervención en el paseo marítimo e incluso días antes del último temporal informó de que había elevado a instancias europeas una denuncia formal por la "omisión de auxilio institucional y el retraso injustificado del Ministerio en las actuaciones de defensa del litoral de Matalascañas", una "inacción", a su juicio, que "ha tenido como consecuencia directa el grave deterioro y el hundimiento parcial del paseo marítimo".

En este sentido, desde el Gobierno recordaban al Consistorio almonteño que la intervención en el paseo marítimo de Matalascañas es competencia municipal pero que desde el Gobierno se trabaja "desde el ámbito de su responsabilidad" a través de la aportación de más 700.000 metros cúbicos de arena en la playa --que comenzaron el pasado 9 de diciembre-- para "proteger el paseo", así como que ha apoyado al Ayuntamiento de Almonte con "más de 21 millones de euros en distintas actuaciones", a lo que "suman otros 400.000 euros concedidos recientemente" para la subsanación de desperfectos en el paseo marítimo a la altura de Caño Guerrero.

La aportación de arena, con una inversión de casi seis millones de euros, se complementará con el recrecimiento de nueve espigones, que permiten que la arena aportada se mantenga en la zona y "aporte mayor solidez al litoral, garantizando la estabilidad de la playa".

Por su parte, el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, indicó el 5 de enero que la solución "estructural" de la playa de Matalascañas pasaba por "reubicar el paseo tierra adentro" en una actuación que "asumiría al cien por cien la demarcación de la Dirección General de Costas" pero que, para ello, "se necesita conveniar" con el Ayuntamiento "una aportación de esos terrenos para poder ejecutar la obra y ganar playa", aunque este martes la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado que el Ejecutivo "no contempla" expropiaciones de las viviendas en primera línea.

Asimismo, Rico ha recordado que también se ha elevado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un acuerdo que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros, órgano competente de cara a la posterior convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de infraestructuras y daños ocasionados.

Con respecto a la propuesta esgrimida por el secretario de Estado de Medioambente, el alcalde de Almonte señaló que la consideraba una actuación de "una envergadura tremenda", que el Estado "tendría que asumir con expropiaciones, con indemnizaciones y con realización de la obra", así como que "habrá que plantearlo como un objetivo de Estado" y que calculaba que el coste podría rondar los "800 millones de euros".

MANO "TENIDA" DEL GOBIERNO

En este contexto, el diálogo entre administraciones continuará este próximo 14 de enero en el Ministerio para avanzar en soluciones inmediatas y, también, en medidas "definitivas y a largo plazo" que "garanticen la protección del litoral, la tranquilidad de la ciudadanía y la estabilidad económica y social de Matalascañas", indicaba la subdelegada la pasada semana.

Al respecto, apuntó que el Gobierno de España "mantiene su mano tendida al Ayuntamiento de Almonte dentro del ámbito de sus competencias", actuando sobre el dominio público marítimo-terrestre y "coordinando todas las actuaciones necesarias para la protección del litoral".

De otro lado, el alcalde de Almonte informó el pasado miércoles que el Ayuntamiento estaba acometiendo actuaciones para "arropar las zonas más sensibles, como las depuradoras, el Pueblo Andaluz y el edificio de Alcotán", pero que eso no quitaba "que el mar pueda emprender por otro lado" y lamentó que "cuando se inició la obra de la arena, dijimos que había que haberla echado en aquel sitio, que es el más vulnerable". "No se nos ha tenido en cuenta, se nos dijo que eso técnicamente no era posible y ahora aquí tenemos una altura de dos metros más que la zona que está afectada", lamentó.

Además, enfatizó que "hay que tener en cuenta que los daños no solo afectan a la línea de protección de playas, sino también al encauce de aguas residuales", lo cual "podría provocar un problema" y, "sobre todo, pensando también en el futuro, que la depuradora de Matalascañas se pudiera sentir afectada y eso sería un problema ambiental mayor aún del de protección y de seguridad que tenemos", teniendo en cuenta que, además, Matalascañas forma parte de Doñana.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

En este contexto, el Ayuntamiento de Almonte ha levantado un acta notarial para "evidenciar" y "dejar constancia fehaciente" de los efectos del último temporal en el paseo marítimo en las zonas "sin la cota apropiada de arena". Esta documentación, según indica, "servirá como prueba jurídica en una reclamación de responsabilidad patrimonial, al demostrar la relación directa entre la ausencia de arena y los daños producidos".

Este lunes, el consistorio almonteño manifestó que "adoptará las decisiones que considere necesarias" y advirtió de que, "en ausencia de apoyo estatal", estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes, "sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible".

El objetivo, según añadió, es "garantizar" una solución que "dé respuesta" tanto a la "seguridad de los inmuebles" de los vecinos como a "la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación".