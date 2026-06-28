El Grupo Popular en Diputación de Huelva responsabiliza al Gobierno del "colapso en sanidad" y pide Elecciones Generales

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HUELVA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de la Diputación de Huelva presenta dos mociones al próximo Pleno ordinario de la institución, que se celebrará este miércoles, 1 de julio, relativas a la defensa de los profesionales sanitarios y la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en el "colapso" de la sanidad pública, así como para instar al Ejecutivo a "asumir responsabilidades políticas" y convocar elecciones generales.

En la primera de las mociones, los populares salen en defensa de los profesionales sanitarios y exigen responsabilidades al Ministerio de Sanidad por el "colapso" de la sanidad pública. Según recoge el texto de la iniciativa, "la sanidad pública española atraviesa una crisis sin precedentes provocada por la incapacidad de diálogo y la falta de liderazgo de la ministra de Sanidad, Mónica García".

"Desde diciembre de 2024, los profesionales médicos de este país vienen protagonizando un calendario de movilizaciones que incluye la actual huelga indefinida que está generando un daño irreparable al sistema sanitario y, lo que es más grave, a la salud de los ciudadanos".

Todo ello para protestar contra decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de la titular de Sanidad "que atenta contra los derechos del colectivo médico" En la moción se insta al Ministerio de Sanidad y a su titular a asumir su responsabilidad en el origen y prolongación de la huelga de médicos, reconociendo que la negativa al diálogo y la imposición unilateral del nuevo Estatuto Marco son las causas principales del conflicto.

Además exige al Gobierno de España que convoque de manera urgente una mesa de negociación real con los representantes de los profesionales médicos, con la presencia de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, para abordar con rigor y suficiencia presupuestaria las demandas del colectivo.

Los populares también reclaman al Gobierno que pongan fin de inmediato a la estrategia de culpabilizar a las Comunidades Autónomas de una huelga cuya causa y solución se encuentran en el ámbito de la Administración General del Estado, e instan al Ministerio de Sanidad a dar cuenta pública del número total de actos sanitarios suspendidos en la provincia de Huelva como consecuencia de la huelga.

MOCIÓN PARA CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES

En la segunda moción, el Grupo Popular insta al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y al presidente del Ejecutivo central a proponer la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales.

La moción sostiene que "la actual legislatura atraviesa una situación de extraordinaria debilidad política e institucional" y denuncia que el Gobierno de España no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura ni se ha sometido a mecanismos de control político que permitan verificar el respaldo parlamentario a su acción de gobierno.

El texto también advierte de que esta situación tiene consecuencias directas sobre los gobiernos locales, que continúan afrontando desafíos en materia de financiación, vivienda, seguridad, servicios públicos e inversiones sin contar con un marco presupuestario estatal actualizado ni con la certidumbre necesaria para planificar.

Entre sus acuerdos, la moción censura que no se haya tramitado la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni celebrado el Debate sobre el Estado de la Nación durante la legislatura; expresa la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política que corresponda por los presuntos casos investigados; y urge al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la iniciativa.