Herida una mujer en Huelva durante un tiroteo en el barrio del Torrejón

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional en el barrio del Torrejón (Huelva). - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida y trasladada al hospital, aunque su estado no reviste gravedad, durante un tiroteo en la madrugada de este lunes en el barrio del Torrejón de Huelva, según ha indicado la Policía Nacional.

De este modo, según ha indicado la Policía, sobre las 00,00 horas ha tenido lugar un tiroteo en el barrio de El Torrejón de la capital y una de las balas ha impactado en una mujer que fue atendida y trasladada por los servicios sanitarios hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez, aunque su estado no reviste gravedad.

De este modo, la Policía está investigando los hechos, aunque aún no ha trascendido información alguna sobre si se han producido detenciones por este tiroteo.