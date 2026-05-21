La Hermandad de Huelva vuelve a emprender el camino a El Rocío arropada por miles de onubenses

La Hermandad de Huelva a su paso por la iglesia del Rocío de la capial. - EUROPA PRESS

HUELVA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Rocío de Huelva, una de las más multitudinarias de todas las filiales, ha sido despedida este jueves, 21 de mayo, por miles de onubenses y por las instituciones antes de iniciar su camino desde la capital hasta la aldea de El Rocío. Así, es la segunda de la ciudad --la Hermandad de Emigrantes emprendió el camino este miércoles-- que comienza su peregrinaje.

La Hermandad de Huelva, que cuenta con una comitiva de cerca de diez kilómetros, ha iniciado su salida ya la pasada las 9,00 horas de este jueves tras la misa rociera desde su Casa de Hermandad de la plaza Paco Toronjo, que ha sido oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y que ha contado con una nutrida representación de las instituciones de la ciudad.

Así, un año más ha iniciado su camino una de las hermandades filiales con mayor número de rocieros. De hecho, este año hay casi 1.200 peregrinos inscritos, y 375 caballos --inscritos--, pero la cifra, como señalan desde la propia hermandad, luego se duplica o triplica a lo largo del camino, de hecho calculan que pueden ser entorno a 6.000 las personas que acompañen a la hermandad.

Además, hay 53 carros tradicionales, cuatro carros cuadrados, nueve jardineras, 14 tractores, 19 reuniones de peregrinos y 78 coches de apoyo.

Asimismo, al término de la misa, el presidente de la Diputación ha realizado una ofrenda floral al Simpecado de la Hermandad del Rocío de Huelva. Acompañado por el diputado provincial José Carlos Roda, el presidente de la Diputación, que ha asistido a la Misa de Romero, ha deseado un buen camino a todos los romeros que peregrinan con esta Hermandad, así como con el resto de hermandades de la provincia que en estos momentos ya se encuentran realizando el recorrido hacia la aldea almonteña y los que lo harán en las próximas horas.

Asimismo, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, también ha acompañado a la Hermandad en su tradicional misa de romeros y salida del simpecado hacia la aldea.

Una vez ya se ha puesto en marcha el Simpecado, los rocieros han partido por Vasco Núñez de Balboa, avenida Andalucía, Galaroza, e iglesia del Rocío, donde se vive uno de los momentos más emotivos, ya que se han sucedido los vivas, oraciones y sevillanas. Tras ello, la comitiva ha continuado por la avenida Federico Molina y la Alameda Sundheim, donde se ha podido vivir diferentes petaladas, cánticos y muestras de cariño a la hermandad.

La hermandad decidió no recuperar el tramo por las calles del centro de la capital debido a que no se dan las condiciones "óptimas" para el tránsito de los cientos de animales que van en la comitiva, por lo que el monumento a la Virgen del Rocío, en la plaza del Punto, vuelve a ser el lugar escogido para la despedida que le ha ofrecido el Ayuntamiento, en un emotivo encuentro que ha contado con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y del Coro Joven de la Hermandad de Huelva.

En este punto, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha deseado el mejor y "más maravilloso" de los caminos a los romeros y ha incidido en que "todo salga como se merece" y que "la Virgen os acompañe".

Así, el hermano mayor, Juan José Gómez, le ha agradecido que el Ayuntamiento "siempre esté con la hermandad", toda vez que ha señalado que el camino está siendo "maravilloso" porque la ciudad está "en la calle" y es que "Huelva es Rocío y el Rocío es Huelva".

Además, en este punto ha trasladado que siente "mas emoción que nervios" porque está "en una sube" con "toda la ciudad" y eso es "lo más bonito que hay", además ha incidido en que "lo único" que le pide para la ciudad es salud. Tras ello ha realizado una ofrenda floral al monumento dedicado a la Blanca Paloma.

La hermandad ha continuado por la avenida de la Ría, Víctor Fuentes Casas y Sanlúcar de Barrameda donde delegados de la Junta, el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, y la alcaldesa de Linares de la Sierra, la han despedido y realizado la ofrenda floral.

JUNTA Y COMANDANCIA DE LA MARINA

El delegado de Agricultura, Álvaro Burgos, ha deseado, en nombre de la Junta de Andalucía, un "feliz camino" y "sigáis derramando, lo que queda de la capital y por el camino hacia la aldea, la esencia, el amor y la devoción rociera que la Hermandad de Huelva y el pueblo de Huelva y sus peregrinos suelen hacer siempre". "Que todo transcurra con normalidad y que podáis volver para detrás sin ninguna incidencia", ha subrayado.

A continuación, otra de las paradas obligatorias de la hermandad onubense, la Comandancia de la Marina, donde el presidente de la hermandad, Antonio Sánchez Piña, ha impuesto al comandante naval de Huelva, Alejandro García, una medalla de la entidad.

Asimismo, García ha señalado que para los marinos "este es un día señalado en el cuaderno de bitácora", por ello, ha agradecido "un año más la oportunidad de rezar al simpecado de la mejor manera que saben hacer los marinos, cantando la salve marinera".

"Permitidme que en primer lugar recuerde a los que hoy no están con nosotros. Al iniciar el camino es inevitable que el corazón se nos apriete. Sabemos que este camino es distinto. Hay demasiadas sillas que han quedado vacías y nombres que hoy se pronuncian como un nudo en la garganta. A ellos les dedicamos nuestro respeto y gratitud por el ejemplo que nos dieron", ha subrayado.

Asimismo, el subdelegado de Defensa, Manuel Barrera, ha subrayado que es "un verdadero honor y una gran alegría recibiros y daros la bienvenida más calurosa", por ello, ha asegurado que piden a la Blanca Paloma que "ilumine vuestros pasos, guíe vuestros corazones y os proteja hasta sus plantas". "Os deseamos que viváis una romería plena de esperanza y hermandad y de júbilo por la paz", ha remarcado.

Tras ello, la hermandad ha emprendido la recta final del itinerario de la ciudad, Muelle del Tinto (parada), avenida del Decano del Fútbol Español y Punta del Sebo para emprender ya los caminos para reencontrarse en la tarde de este viernes con la Blanca Paloma.

Sobre las 13,10 horas llegará a Electroquímica Onubense --antigua Aragonesas-- y a las 15,10 a la base Militar El Picacho, tras lo que a las 15,30 llegará a las Posadillas para realizar el Sesteo, desde donde saldrá a las 17,30 horas para continuar el camino hasta las 19,30 horas, cuando se prevé su llegada a la Matilla para la Pernocta y a las 00,00 horas realizará el rezo del Rosario.