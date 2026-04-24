La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) digitaliza el fondo de la revista de investigación 'Exvoto'

Uno de los número de la revista 'Exvoto'. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

A partir de este viernes, investigadores, devotos y ciudadanos interesados en la historia, la cultura, la teología y la antropología en torno a la Virgen del Rocío podrán acceder y descargar de manera gratuita los artículos de la revista 'Exvoto', que edita la Hermandad Matriz de Almonte (Huelva).

Según ha indicado la hermandad en una nota de prensa, este salto al entorno digital responde a la estrategia de la Matriz "de acercar su vasto patrimonio bibliográfico y documental al público lector".

La revista 'Exvoto' nació con el propósito de impulsar el estudio, la investigación y la difusión y el conocimiento en torno a la devoción a la Virgen del Rocío, en todas sus facetas y contenidos multilaterales en el año 2011, y como referencia también para el estudio e interpretación de la religiosidad popular.

Desde su origen, se concibió como una publicación anual de carácter científico y divulgativo, "orientada a profundizar en una realidad de fe tan compleja, rica y poliédrica, profundamente arraigada en la cultura andaluza". La revista se ha convertido en "un referente" en el ámbito de la investigación sobre la piedad popular, en trabajos originales de especialistas procedentes de las más diversas disciplinas -historia, antropología, arte, teología, mariología.

Dirigida durante los primeros nueve años, por el actual presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, al que sucedió durante tres años, José Miguel Saavedra Soltero, actualmente cuenta con una dirección colegiada, que impulsan Carlos Castrillo Cascajo y Ana Ramírez Triana.

Cuenta además con un Comité Científico compuesto por Juan Carlos González Faraco, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva; Michael D. Murphy, doctor en Antropología de Universidad de Alabama; Mónica Torres Carrasco, doctora en Bellas Artes de la Universidad de Sevilla; Javier Bermejo Meléndez, doctor en Geografía e Historia de la Universidad de Huelva; Julio Mayo Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia y Archivero municipal del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla); y José Miguel Díaz Báñez, Doctor en Matemáticas de la Universidad de Sevilla.

En este sentido, el presidente de la Matriz, Santiago Padilla, ha señalado que el objetivo es que la riqueza cultural que genera el Rocío no se quede solo en las estanterías, sino que se difunda y llegue a cualquier rincón del mundo donde alguien quiera estudiar su historia y cultura". "La digitalización de la revista contribuirá a una comprensión más profunda e integral de la realidad del Rocío", ha añadido.

"Cada número constituye, en definitiva, un regalo u ofrenda de la cultura a la Virgen del Rocío, y una aportación colectiva al conocimiento. Además, es una expresión del compromiso de la Hermandad Matriz con la cultura, la investigación y la difusión del patrimonio vinculado a la Virgen del Rocío. Un empeño, al que se sumó desde el primer número, la Compañía de Electricidad del Condado S.A., como patrocinadora de sus números", ha explicado.

El acceso es directo y sencillo a través de la web oficial de la Hermandad, www.hermandadmatrizrocio.org/revista-exvoto. Dentro del portal, se ha habilitado un apartado específico dedicado a la Revista Exvoto, donde las revistas están organizadas por números y, dentro de ellas se encuentran los artículos en formato pdf. También, para los amantes del papel, la revista puede adquirirse en los puntos de venta de la Hermandad Matriz y en su tienda online.