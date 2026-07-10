La Hermandad Matriz inaugura 'Sagrada', una exposición de Ricardo Gil sobre la memoria visual del Rocío

Inauguración de la exposición 'Sagrada', del artista Ricardo Gil. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío ha inaugurado este jueves la exposición 'Sagrada', del artista Ricardo Gil, una muestra que propone una mirada "íntima y simbólica" de la devoción rociera, a través de la memoria visual de Almonte. El acto de apertura se celebró en el patio de la Casa Hermandad, en El Rocío.

Según ha indicado la hermandad en una nota de prensa, la exposición reúne 23 lienzos en los que Gil reinterpreta antiguas fotografías, muchas de ellas conocidas e icónicas.

De este modo, a través de retratos, escenas cotidianas, gestos anónimos y momentos reconocibles, la muestra construye un recorrido pictórico en el que conviven memoria, religiosidad popular y lenguaje contemporáneo. La obra parte del blanco y negro como metáfora del pasado, de la herencia y de la tradición.

Sobre esa memoria visual, como ha explicado el autor, emerge el color amarillo, que el artista utiliza como "elemento simbólico para señalar aquello que ha estado en contacto con lo sagrado, enseres, objetos transmitidos de generación en generación y gestos profundamente vinculados a la devoción de Almonte hacia la Virgen del Rocío".

La muestra puede contemplarse en el salón de la Casa Hermandad Matriz, anexa al Santuario, y propone un recorrido por diferentes escenas y símbolos vinculados al Rocío: la fuerza de los almonteños portando a la Virgen, el rostro de la Virgen y del Pastorcito, la procesión por las calles de Almonte, el camino del Traslado durante la noche, la llegada al Chaparral y la imagen de las abuelas almonteñas portando los enseres de la Virgen.

El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, ha subrayado que Gil ha trabajado esta propuesta "con un lenguaje atrevido y contemporáneo", poniendo el foco en uno de los ritos que "mejor expresa" la devoción de Almonte a la Virgen del Rocío.

Por su parte, el joven artista explicó que la exposición nace como "un estudio social y antropológico" de esa devoción, en el que ha querido mostrar la unión entre "lo terrenal y lo divino", así como el vínculo entre religión, cultura y lenguaje actual.

La inauguración contó también con la presencia del hermano mayor de este año de la Hermandad Matriz, Juan De los Santos; y del delegado de Formación, Antonio Ramos, responsable de la agenda cultural de la institución rociera. También asistieron otros miembros de la Junta de Gobierno y un nutrido grupo de personas que no quisieron perderse esta inauguración.

Con esta exposición, la Hermandad Matriz incorpora a su programación cultural de verano, que cuenta con la colaboración del grupo Hospedarte, una propuesta artística vinculada al tiempo de preparación de la próxima Venida de la Virgen, ofreciendo una lectura visual sobre la memoria, la tradición y la fe que forman parte de la identidad rociera y almonteña.

Además, un porcentaje de la venta de las obras irá destinado a la Obra Social de la Hermandad Matriz. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto, en horario de 18,00 a 22,00 horas.