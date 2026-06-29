Los hoteles de Huelva prevén una ocupación superior al 82% en verano y junio cierra con el 80,66%

Archivo - Hotel en Ayamonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. - Archivo

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Huelva prevén una ocupación superior al 82% para los meses de julio y agosto y una evolución de las reservas similares a las del año pasado. Además, junio cierra con una ocupación media provincial del 80,66%, apenas 0,57 puntos porcentuales por debajo del dato registrado en el mismo mes de 2025.

Son algunos de los datos de la encuesta de ocupación correspondiente al cierre del mes de junio y la actualización de las previsiones para los meses de julio y agosto que realiza la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva, y que se ha elaborado a partir de la información facilitada por establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos que representan el 71,21% del total de las plazas de alojamiento disponibles en la provincia de Huelva, según ha indicado la propia entidad en una nota de prensa.

De este modo, la ocupación media provincial alcanzó durante el mes de junio el 80,66%, un resultado que se sitúa únicamente 0,57 puntos porcentuales por debajo del registrado en junio de 2025, cuando la ocupación alcanzó el 81,23 %. Se trata de una diferencia "muy reducida" que pone de manifiesto "la estabilidad del comportamiento de la demanda y la consolidación de Huelva como uno de los principales destinos turísticos del litoral andaluz".

Respecto a los meses centrales del verano, la encuesta sitúa actualmente la ocupación media prevista en el 82,89% para julio y el 82,06 % para agosto. Aunque estas previsiones se sitúan por debajo de los datos de cierre alcanzados el pasado año --88,73 % en julio y 91,71 % en agosto--, la entidad recuerda que las estimaciones realizadas en estas mismas fechas durante el verano de 2025 también fueron posteriormente mejoradas conforme avanzó la temporada, "alcanzándose finalmente algunos de los mejores registros de ocupación de la serie histórica del sector hotelero onubense".

En este sentido, la percepción del propio sector invita al "optimismo", de hecho, el 68,2% de los establecimientos participantes en la encuesta considera que la evolución de las reservas mantiene un comportamiento "similar al observado durante el pasado verano", lo que permite afrontar los próximos meses con "confianza" y esperar "una evolución favorable de las ocupaciones conforme avance la temporada".

Desde la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva se recuerda, no obstante, que los datos deben analizarse desde "una perspectiva objetiva". Tras varios ejercicios consecutivos registrando ocupaciones muy elevadas, mejorar año tras año esos resultados resulta cada vez "más complejo".

"Cuando un destino alcanza porcentajes superiores al 80% de ocupación durante buena parte de la temporada e incluso supera el 90% en determinados periodos y zonas, el margen de crecimiento queda necesariamente condicionado por la propia capacidad alojativa disponible", aseguran desde la entidad.

Por ello, más allá de la comparación puntual entre ejercicios, el "verdadero indicador" de la fortaleza del destino reside en "su capacidad para mantener de forma sostenida elevados niveles de ocupación durante la temporada alta, consolidando la confianza de los mercados emisores y la competitividad de la oferta turística de la provincia".

ANÁLISIS POR ZONAS

El análisis territorial de la encuesta pone de manifiesto un comportamiento equilibrado del conjunto del destino durante el inicio de la temporada estival, con niveles de ocupación "elevados" y una evolución similar a la registrada durante el pasado verano.

Así, la costa oriental cerró el mes de junio con una ocupación media del 91,26%, mientras que las previsiones se sitúan en el 90,91% para julio y en el 88,16 % para agosto, manteniendo una evolución "muy estable" durante todo el periodo estival. Por su parte, Huelva capital registró un grado de ocupación del 80,65% en junio y mantiene unas previsiones del 83,48% para julio y del 82,43 % para agosto, "consolidando la estabilidad del segmento urbano durante la temporada de verano".

En la zona de Punta Umbría-Cartaya, el grado de ocupación alcanzó el 75,04% durante junio. Las previsiones sitúan la ocupación en el 81,36% para julio y en el 78,56% para agosto. La zona de Lepe, Islantilla e Isla Cristina alcanzó una ocupación del 86,44% durante el mes de junio. Las previsiones apuntan al 82,26% para julio y al 87,52% para agosto, "reflejando el importante peso que esta zona mantiene durante los meses centrales de la temporada estival".

Por su parte, la zona de Ayamonte e Isla Canela registró una ocupación media del 76,54% durante el mes de junio, mientras que las previsiones actuales alcanzan el 81,18% para julio y el 74,11% para agosto. Por último, la zona del interior alcanza un grado de ocupación del 76% durante el mes de junio. Las previsiones sitúan la ocupación en el 79% para julio y en el 84% para agosto, "manteniendo una evolución positiva y acorde con la tendencia observada en el conjunto de la provincia y consolidando el atractivo del turismo de naturaleza e interior durante la temporada estival".

La Asociación Provincial de Hoteles de Huelva continuará realizando un seguimiento periódico de la evolución de la temporada estival y actualizará las previsiones conforme avance el verano, confiando en que "la consolidación de las reservas permita mantener la senda de estabilidad y buenos resultados que viene caracterizando al destino durante los últimos años".