Huelva acoge el VI Torneo Abierto de Esgrima Andalucía Occidental con la participación de unos 90 tiradores

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huelva capital se convertirá este sábado 25 de abril en el epicentro de la esgrima andaluza con la celebración del VI Torneo Abierto de Esgrima Andalucía Occidental, una cita deportiva que reunirá a cerca de 90 tiradores procedentes de distintas provincias de la comunidad.

El evento, que tendrá lugar en la sala de esgrima del Pabellón Carolina Marín, está organizado por el Club Esgrima Huelva y forma parte del circuito de la Federación de Asociaciones Deportivas de Esgrima (FADE), lo que refuerza su relevancia dentro del calendario autonómico, ha indicado el Consistorio onubense en una nota.

La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha destacado la importancia de acoger este tipo de competiciones en la ciudad, subrayando que "Huelva se convierte este fin de semana en la capital andaluza de este deporte, acogiendo un torneo muy esperado que pone en valor el gran trabajo que realiza el Club Esgrima Huelva durante todo el año".

Asimismo, ha señalado que la capital "será punto de encuentro para equipos procedentes de Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, en una competición que forma parte del circuito FADE, lo que demuestra su relevancia dentro de esta disciplina". La edil ha animado a la ciudadanía a asistir "porque la esgrima es una disciplina vistosa, emocionante y llena de técnica y estrategia" que "no dejará indiferente".

Por su parte, el director técnico de la prueba, Mario Artero, ha agradecido el respaldo institucional del Ayuntamiento y la Consejería de Deporte su apoyo para "hacer posible este evento". "Para nosotros como club es un orgullo acoger una cita de este nivel", ha dicho.

Artero ha explicado que "el torneo reunirá a equipos de toda Andalucía en una competición por equipos de espada, una modalidad especialmente exigente tanto a nivel técnico como estratégico, ya que la espada es probablemente el arma más completa de la esgrima, donde cada decisión cuenta y donde el trabajo en equipo marca la diferencia".

Desde el punto de vista deportivo, el director técnico ha avanzado que "se espera un nivel muy alto, ya que Andalucía cuenta con clubes muy competitivos" y ha destacado que "este tipo de encuentros no solo sirven para competir, sino también para convivir, compartir experiencias y seguir creciendo como comunidad deportiva".

Asimismo, ha puesto en valor la participación local. "Para nuestros tiradores, competir en casa es una motivación extra. Son muchas horas de viaje durante la temporada y poder representar a Huelva desde casa siempre es especial".

El torneo comenzará a las 10,30 horas, tras la llamada de tiradores a las 10,00, y contará con competición en modalidad de espada por equipos tanto masculinos como femeninos, "consolidándose como una cita clave para la promoción de este deporte en Andalucía", ha remarcado el Consistorio.