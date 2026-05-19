Impulsores del Aeropuerto Cristóbal Colón presentan el proyecto a la Universidad de Huelva

Reunión entre impulsores del Aeropuerto Cristóbal Colón y la UHU. - AEUROPUERTO CRISTOBAL COLÓN

HUELVA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los impulsores del Aeropuerto Cristóbal Colón, Alfredo González Quintero y Alfredo González González, han mantenido un encuentro institucional con el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, y con la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo, con el objetivo de trasladarles de primera mano los detalles de este proyecto, impulsado con capital privado.

Durante el encuentro, los promotores han expuesto las líneas generales de una iniciativa enfocada "especialmente a la logística, la conectividad y la atracción turística internacional", planteando un modelo "de crecimiento sostenible y ordenado" que "permita impulsar el desarrollo de la provincia", han indicado en una nota.

En este sentido, los representantes del proyecto han puesto el acento en la sostenibilidad como "eje transversal" de la propuesta, defendiendo un modelo de infraestructura "adaptado a las necesidades reales de Huelva y alineado con el potencial económico, turístico y exportador de la provincia".

Asimismo, desde la Universidad de Huelva se han trasladado "distintas inquietudes" que, según han asegurado los promotores, "se tendrán en cuenta y serán objeto de estudio y análisis permanente dentro del proceso de desarrollo del proyecto".

Los impulsores del Aeropuerto Cristóbal Colón han agradecido la disposición de la Universidad de Huelva y han destacado la importancia de "mantener un diálogo abierto con instituciones, agentes sociales" y el ámbito académico para "seguir reforzando" una iniciativa que "aspira a convertirse en un proyecto estratégico para el futuro de la provincia".

El encuentro se ha desarrollado en "un clima de colaboración institucional e intercambio de impresiones" sobre una infraestructura que tiene vocación de "mejorar la conectividad de Huelva y abrir nuevas oportunidades vinculadas a la logística, el turismo y la proyección internacional del territorio", han remarcado.