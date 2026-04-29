Influencers de viajes recorren la provincia de Huelva en una experiencia para conocer sus "encantos" turísticos

Influencers de viajes en la Cuenca Minera de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con el objetivo de promocionar los "innumerables encantos" turísticos de la provincia, en especial de la Cuenca Minera, cinco influencers, "con miles de seguidores en sus redes sociales", principalmente en Instagram, han visitado recientemente parte de la geografía provincial.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota, esta iniciativa se engloba dentro del marco de actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 'Cuenca Minera, Un lugar por descubrir', enmarcado en el Plan de recuperación Transformación y Resilencia-NextGenerationEu, financiado por la Unión Europea.

Durante cuatro días, las influencers han viajado por algunos de los lugares más destacados de la provincia. Desde la visita a la Gruta de las Maravillas, en Aracena, pasando por la Corta Atalaya, la Peña del Hierro, la herencia británica en municipios como Punta Umbría o Huelva capital, así como la comarca del Condado con sus tradicionales bodegas.

A lo largo del trayecto han compartido sus experiencias a través de redes sociales. En concreto Sandra Tripiana (@zapatillasviajeras), Micaela Castro (@madrid4u), Giovanna Marmo (@rubiacriolla), Manoli Fernández (@viajar_contigo) y Mónika Araujo (@viajandoconmami), han llenado de contenido sus publicaciones en redes con espacios, lugares y sitios de "enorme atractivo turístico" para que "sus miles de seguidores puedan conocer la propuesta turística de la provincia de Huelva".

Según los datos obtenidos, las publicaciones realizadas por las cinco influencers a lo largo de estos cuatro días invitando a sus miles de seguidores a conocer y visitar la provincia de Huelva han tenido "más de dos millones de visualizaciones entre reels y stories".

Financiado con fondos europeos del programa NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PSTD 'Cuenca Minera, Un lugar por descubrir' busca poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural de estas comarcas, reforzando "su capacidad para atraer visitantes y generar actividad económica".

La Agencia Destino Huelva recibe cada año un gran número de influencers, periodistas, touroperadores y agentes de viaje interesados en dar a conocer la "riqueza turística" de la provincia y todo lo que ofrece al viajero.

Se trata de acciones de promoción directa que contribuyen a dar a conocer "todas las bondades" del destino y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rustas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, etc, por lo que "se convierten en una eficaz herramienta para la gestión de la estacionalidad en la provincia".