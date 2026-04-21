El Infoca da por controlado los incendios forestales en Sanlúcar de Guadiana y Encinasola (Huelva)

Archivo - Un agente del Infoca trabajando en un incendio. Imagen de archivo. - INFOCA - Archivo

SANLÚCAR DE GUADIANA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), junto a bomberos del Consorcio Provincial de Huelva, han trabajado este martes en las labores de extinción de dos incendios forestales ya controlados, declarados en las localidades onubenses de Sanlúcar de Guadiana y Encinasola.

Según ha indicado el Infoca en redes sociales, consultadas por Europa Press, ambos fuegos han quedado controlados a las 20,00 horas en el caso de Sanlúcar de Guadiana y a las 20,20 horas en Encinasola.

En el incendio del paraje Casa de Ruiz Martín, en Sanlúcar de Guadiana, declarado pasada las 13,00 horas, han intervenido tres grupos de bomberos forestales y tres autobombas del Plan Infoca. Además, el Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado cuatro efectivos y dos camiones del Parque Comarcal de Ayamonte.

Por su parte, en el incendio declarado a las 16,30 horas en Encinasola, han actuado un helicóptero pesado, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA) y un técnico de operaciones del Plan Infoca. El Consorcio Provincial ha desplazado efectivos del Parque Comarcal de Jabugo para apoyar las labores de extinción.