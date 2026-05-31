A información pública el proyecto de mejora del funcionamiento del sistema de lagunas de los Sotos en Doñana

Archivo - Una de las balsas de la finca Los Mimbrales, en Almonte (Huelva). - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA - Archivo

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública el proyecto 'Mejora del funcionamiento del sistema de lagunaje de los Sotos en el Parque Nacional de Doñana' con el con el fin de "revertir su incorrecto funcionamiento hidráulico y garantizar el cumplimiento de las condiciones de diseño previstas originalmente para el sistema de reparto de caudales.

Según indica el anuncio publicado en el BOE esta semana, consultado por Europa Press, se somete a información pública durante un plazo de veinte días hábiles.

El Espacio Natural de Doñana, integrado por el Parque Nacional y el Parque Natural, constituye "un enclave de especial relevancia ambiental", pero durante las décadas precedentes, el ámbito territorial circundante "experimentó transformaciones derivadas de la intensificación agrícola y la ejecución de infraestructuras de drenaje, canalizaciones y rectificaciones de cauces, que alteraron sustancialmente la red hidrológica natural".

Estas actuaciones generaron "modificaciones en la escorrentía superficial, aceleración de caudales, desconexión hidráulica de determinadas zonas húmedas y alteraciones en los procesos de transporte y sedimentación". Asimismo, la rotura de la balsa de residuos de la explotación de Aznalcóllar "evidenció la vulnerabilidad del sistema hidrológico asociado al entorno de Doñana" y puso de manifiesto "la necesidad de acometer actuaciones estructurales orientadas no solo a la descontaminación puntual, sino a la restauración integral de la funcionalidad ecológica e hidrológica del territorio".

En este contexto, la Administración General del Estado declaró de interés general determinadas actuaciones hidráulicas destinadas a la recuperación ambiental del entorno de Doñana, que se articularon bajo el denominado Proyecto Doñana 2005, aprobado como instrumento de planificación y ejecución de obras de restauración hidrológica y ambiental.

Dentro de dicho marco se encuadra la restauración de los arroyos Soto Chico, Soto Grande y arroyo de la Laguna de los Reyes, concebida como intervención "prioritaria" para la recuperación hidromorfológica de los citados cauces, afectados por modificaciones derivadas de actuaciones agrícolas anteriores, especialmente en el ámbito de la finca de Los Mimbrales y zonas colindantes.

Con carácter previo a la actuación, los arroyos referidos presentaban alteraciones significativas en su trazado y dinámica hidráulica, consecuencia de la implantación de redes de drenaje.

La zona objeto de análisis se localiza en el ámbito de los arroyos Soto Chico, Soto Grande y la laguna de Mimbrales, cuya restauración hidrológica y ambiental se integró dentro de la Actuación nº 1 del Proyecto Doñana 2005, desarrollada en el entorno de la finca Los Mimbrales.

El funcionamiento hídrico actual del sistema lagunar restaurado se encuentra condicionado fundamentalmente por dos aportes principales. Por un lado, la laguna de Mimbrales recibe los retornos procedentes de las aguas de riego asociadas a las explotaciones agrícolas del entorno, conducidos a través del denominado Canal Sur, situado al oeste de la zona de actuación.

Por otro lado, el sistema recibe aportaciones derivadas de los episodios de avenida generados en la cuenca del arroyo Soto Grande, cuyas escorrentías superficiales son parcialmente canalizadas mediante la cuneta longitudinal de la carretera A-483, desembocando posteriormente en el Canal Sur y alcanzando finalmente la laguna de Mimbrales. Este régimen de aportaciones condiciona de forma directa la dinámica de llenado, laminación y distribución de caudales en el ámbito restaurado.

Durante la ejecución de la Actuación número 1 del Proyecto Doñana 2005 se llevaron a cabo trabajos encaminados a la recuperación hidromorfológica del sistema. Dentro de dichas infraestructuras se ejecutaron dos aliviaderos destinados al reparto de caudales desde la laguna de Mimbrales hacia los cauces restaurados, correspondiendo el Aliviadero número 1 al aporte de caudales hacia el arroyo Soto Chico y el Aliviadero número 2 al aporte hacia el arroyo Soto Grande.

No obstante, transcurridos varios años desde la finalización de las obras, se ha constatado que determinados elementos hidráulicos presentan "un comportamiento diferente al previsto en el diseño original". En particular, el Aliviadero número 1, concebido como una estructura de vertido superficial por coronación para el control y reparto de caudales entre los cauces de Soto Chico y Soto Grande, presenta actualmente un funcionamiento condicionado por la circulación de agua a través del propio cuerpo del aliviadero mediante procesos de filtración no previstos inicialmente.

Esta circunstancia provoca "una alteración del régimen hidráulico diseñado, reduciendo la eficacia del vertido superficial controlado y generando flujos subsuperficiales que modifican el comportamiento hidráulico del sistema". "Como consecuencia, se produce un desequilibrio en el reparto de caudales, afectando potencialmente a la adecuada laminación y distribución hídrica hacia la marisma, a la estabilidad estructural del propio aliviadero y a los procesos de erosión localizada aguas abajo", señala el proyecto.

Asimismo, la evolución geomorfológica natural experimentada por el terreno restaurado, junto con la dinámica sedimentaria propia del sistema, ha dado lugar a ajustes progresivos en las cotas relativas del entorno inmediato del aliviadero, circunstancia que puede estar contribuyendo al comportamiento hidráulico observado en la actualidad.

No obstante, la disfunción detectada en el Aliviadero nº 1 pone de manifiesto "la necesidad de acometer una revisión técnica y funcional de dicho elemento".

ACTUACIÓN

De este modo, el proyecto tiene por objeto la reconstrucción del Aliviadero número 1, ejecutado en el marco de la Actuación número 1 del Proyecto Doñana 2005, con el fin de "revertir su incorrecto funcionamiento hidráulico y garantizar el cumplimiento de las condiciones de diseño previstas originalmente para el sistema de reparto de caudales adecuados entre los arroyos de Soto Chico y Soto Grande".

La intervención proyectada se justifica por la disfunción actualmente existente en el citado aliviadero, cuyo comportamiento mediante filtración interna impide el vertido controlado por coronación y altera el régimen hidráulico previsto para la distribución de aportaciones superficiales en el ámbito restaurado.

Al respecto, mediante la reconstrucción del Aliviadero número 1 se persigue restablecer el vertido por rebase superficial a la cota de diseño (16,20 metros), en la zona central del aliviadero; garantizar que el Aliviadero número 1 y el Aliviadero número 2 entren en carga y comiencen a verter de la forma más simultánea, con un reparto asimétrico de caudales a favor del arroyo Soto Grande procedentes del Aliviadero número 2.

También tiene por objetivo asegurar el vertido de caudales hacia el arroyo de Soto Chico procedente del Aliviadero número 1 en periodos de aguas mínimas.

En definitiva, se pretende recuperar la operatividad hidráulica del conjunto, garantizar la adecuada laminación y distribución de aportaciones hacia los cauces de los arroyos mencionados y mantener la coherencia funcional del sistema en el marco de los objetivos de restauración hidrológica establecidos en el Proyecto Doñana 2005.