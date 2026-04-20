Intervienen en una tienda de Bollullos más de 400 prendas deportivas de género falsificado

La Guardia Civil interviene más de 400 prendas falsificadas en Bollullos Par del Condado (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de una persona por su presunta implicación en un delito contra la propiedad industrial al tener a la venta artículos de género falsificado, ya que se ha intervenido más de 400 prendas deportivas que estaban expuestos en una tienda de Bollullos Par del Condado (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se produjeron cuando la Guardia Civil de Resguardo Fiscal y de Fronteras, dentro del marco de la lucha contra el comercio ilegal de prendas falsificadas, realizaron una inspección en un bazar en la localidad de Bollullos Par del Condado (Huelva). Durante la misma fueron encontradas expuestas para su venta sudaderas, camisetas de fútbol de equipos nacionales de primer nivel, pantalones y zapatillas deportivas, todo de diferentes marcas con logotipos idénticos a los originales.

Por ello, requerida la documentación que amparase la procedencia y venta legal de dichas prendas, el propietario del establecimiento carecía de la misma, por lo que se procedió a la retirada de los artículos, los cuales serán depositados en dependencias de la Aduana Provincial de Huelva. La mercancía intervenida tiene un valor de venta en mercado que asciende a casi a 27.000 euros.

La Guardia Civil ha indicado que la compra-venta de productos falsos "perjudica gravemente al sector del comercio", además puede afectar a la salud de las personas que lo adquieren, ya que la mayoría de los casos, estos productos "podrían no haber pasado ningún tipo de control de calidad, ni sanitario, estando expuestas las personas que las usan a sufrir alergias en la piel, por los tejidos y tintes utilizados en su elaboración".

Además, este tipo de delito vulnera los derechos de propiedad de las marcas registradas y generan un perjuicio económico significativo en el sector.