Investigado en Huelva el conductor de una motocicleta que circulaba al triple de la velocidad permitida

Agente de la Guardia Civil durante un control de verificación. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado al conductor de una motocicleta que circulaba al triple de la velocidad permitida. El delito se detectó con ocasión de un punto de verificación de velocidad establecido en la carretera HU-4103, entre La Palma del Condado y El Berrocal.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el delito fue detectado con ocasión de los múltiples puntos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realiza en la carretera HU-4103, especialmente enfocado a las motocicletas y durante los fines de semana, intensificado de manera especial durante la semana del 13 al 19 de abril con motivo de la campaña especial de la DGT de control de velocidad.

En concreto los hechos sucedieron en la mañana del pasado 19 de abril, cuando se detectó una motocicleta que circulaba por la carretera HU-4103, sentido El Berrocal, a la velocidad de 180 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 Km/h. Las diligencias instruidas serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de La Palma del Condado (Huelva).

La detección de esta infracción grave indica la "eficacia" de estos puntos de verificación de velocidad que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva mantiene activos, con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad de todos los conductores.

Desde la Guardia Civil se advierte que la conducción a velocidad excesiva es una de las principales causas de siniestros viales y puede conllevar, además de pérdidas de vidas humanas irreparables, graves consecuencias recogidas en el artículo 379 del Código Penal, como penas de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses, y en cualquier caso privación del derecho de conducción de vehículos a motor de uno a cuatro años, y sanciones administrativas de cuantías importantes con detrimento de hasta seis puntos del crédito del permiso de conducción.