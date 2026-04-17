Los IV premios Pulso de las Telecomunicaciones reconoce al 'Grupo Azahara' (Huelva) por su trayectoria profesional

El presidente del Grupo Azahara, José Suárez, en la recogida del premio. - AZAHARA DE COMUNICACIONES

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los IV premios Pulso de las Telecomunicaciones, organizados por la Asociación nacional de Operadores de Infraestructuras de Telecomunicación y Televisiones Locales (Acutelan), han reconocido este vienes, 17 de abril, al 'Grupo Azahara' (Huelva) en la categoría de Trayectoria Empresarial.

La ceremonia de entrega se ha celebrado en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados en Madrid, en el marco del VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones. Una jornada en la que los galardonados han subrayado, entre otras cuestiones, la colaboración entre agentes para "mejorar la competitividad del sector", el impulso al talento joven, la "importancia de la cultura del dato" en la toma de decisiones y la relevancia de la "cercanía" para atender a los clientes del sector.

De este modo, en la categoría Trayectoria Empresarial ha recibido el reconocimiento 'Grupo Azahara' por el desarrollo realizado en los últimos 25 años en el Sector de las Comunicaciones, donde ha "evolucionado desde una televisión local de proximidad hasta convertirse en un grupo multimedia y agencia integral 360º referente nacional". Su presidente, José Suárez, ha destacado el valor del trabajo local.

"Somos de Huelva, de Lepe, somos de una pequeña provincia, pero hay gente muy buena y con grandes ideas. Montamos una empresa hace 25 años y tenemos cinco centros de trabajo con 85 grandes profesionales muy implicados. Nuestra idea es seguir creciendo y poner a Huelva y a Andalucía en el mapa", ha indicado, al tiempo que ha reconocido que el galardón es un reconocimiento a su trabajo al "prestar atención al cliente". "Tenemos una visión cercana, local y de pueblo. Tenemos buenos profesionales", ha incidido.

Con sede principal en Huelva y presencia en diferentes provincias, el grupo cuenta con cinco sedes y un completo equipo multidisciplinar. Su crecimiento se ha sustentado en la combinación de "arraigo territorial, vocación de servicio público y una apuesta permanente en la innovación y la adaptación a la transformación digital, elementos que han definido su evolución y posicionamiento en el sector", ha destacado José Suárez, al recoger el galardón de manos de la vicepresidenta de Acutelan, Nuria López.

Con este galardón, Acutelan reconoce al Grupo Azahara como "un ejemplo de evolución empresarial" en el ámbito de la comunicación, destacando su "capacidad para adaptarse a los cambios del sector, innovar en sus servicios y mantener un firme compromiso con la calidad informativa y el desarrollo de su entorno".

RESTO DE PREMIADOS

De otro lado, en la categoría Iniciativa Pública la Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital del Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña por su "papel esencial en el desarrollo de la iniciativa TelcoCat".

Por su parte, en la categoría 'Dinamismo Empresarial' ha recibido el reconocimiento 'Axión' por su "papel estratégico como motor de conectividad, difusión audiovisual y modernización tecnológica en España". La CEO de 'Axión', Araceli García, ha destacado que el premio es "muy importante para nosotros como empresa pequeña, por el reconocimiento que supone". "El premio no hace especial ilusión porque el dinamismo es parte de nuestra forma de ser".

En la categoría Iniciativa Empresarial, Premio Manuel Rozados Mazquiarán, ha recibido el reconocimiento Stratos Global Solutions por "su papel esencial en el desarrollo de soluciones para el sector de las telecomunicaciones" . De esta forma, el CEO de Stratos Global Solutions, Juanma Quijada, ha señalado que se trata de "una empresa joven", por lo que el galardón les "anima a continuar adelante y reforzar el talento joven".

En la categoría Beneficio Social, Premio Pedro Luis Romero Morales, ha recibido el reconocimiento 'Somos Conexión' por "el desarrollo de una cooperativa de telecomunicaciones nacida en 2015, con servicio estatal, creada con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la conectividad y contribuir al desarrollo social".

Previamente a la celebración de los premios ha tenido lugar el VI Foro Pulso de las Telecomunicaciones, que ha subrayado la importancia de "generar diálogo" y "fomentar el conocimiento" en materia de telecomunicaciones en torno a cuestiones como el marco el regulatorio, edificio y despliegue, y aplicación al negocio, todo ello en aras de alcanzar un sector de las telecomunicaciones "más innovador y competitivo".